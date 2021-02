A marcação também pode ser feita pelo site do departamento Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 09:22

Niterói - Para facilitar os agendamentos dos usuários, o Detran.RJ decidiu manter o horário estendido do teleatendimento: das 6h à meia-noite. Basta ligar para os telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042 que uma equipe de profissionais estará a postos nestes horários. Não é mais preciso ficar restrito ao horário comercial.



“A ampliação do horário de funcionamento da central de atendimento permite que o usuário consiga marcar fora do horário comercial, que é o mais procurado. Percebemos que, a partir das 18h, temos uma diminuição na procura por marcação através do teleatendimento. Concluímos que esse é o horário mais fácil para o cidadão agendar nossos serviços”, explica o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Vale lembrar que o órgão abre vagas em diversos horários, para que todos tenham a mesma oportunidade de agendamento para os serviços de veículos, habilitação e identificação civil. O novo horário de atendimento permite maior disponibilidade entre os turnos, o que também ajuda a evitar congestionamentos nas linhas nos períodos mais procurados. O Detran oferece mais de 20 mil vagas para agendamentos todos os dias, além das 5 mil vagas, em média, nos mutirões aos sábados. A marcação também pode ser feita pelo site do departamento.



O aumento do serviço de atendimento por telefone é uma das facilidades implantadas pelo Detran para melhorar a vida dos usuários. O departamento iniciou um amplo processo de digitalização dos serviços com a ideia de desburocratizar os procedimentos e fazer com que, cada vez mais, o cidadão possa resolver as coisas sem precisar ir ao posto. O licenciamento anual de veículos já está disponível nos meios digitais, assim como uma série de serviços.



Nos mutirões de fim de semana, organizados para reduzir a demanda reprimida, em decorrência do fechamento dos postos de março a julho, devido à pandemia, já foram realizados mais de 80 mil atendimentos.