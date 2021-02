Sambas históricos serão recordados Foto Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 09:29

Niterói - A segunda edição do programa “Zé Paulo NÃO canta Viradouro”, que será exibida na próxima terça-feira, dia 16, às 19h, nas redes sociais da escola de Niterói, terá como convidados Quinho e Emerson Dias, intérpretes oficiais do Salgueiro.





A atração, que é quinzenal, teve na estreia, em 2 de fevereiro, a presença de Neguinho da Beija-Flor. O programa será sempre exibido ao vivo, mas, excepcionalmente, esta segunda edição foi gravada.





Além de Quinho e Emerson, outros salgueirenses ilustres também marcaram presença, por chamada de vídeo: Viviane Araújo, rainha de bateria, e os mestres dos ritmistas da escola tijucana: os irmãos Gustavo e Guilherme Oliveira.



- Foi um papo muito divertido, com muito samba-enredo, intercalado com histórias de vida e da carreira deles. Como a irreverência é uma marca dos dois, vocês podem ter certeza que vão ter à disposição um programaço – revela Zé Paulo Sierra.





A proposta da atração, apresentada por Marcelinho Calil, presidente da Viradouro, é recordar sambas históricos das escolas convidadas. O programa vai ao ar pelo Facebook da escola e pelo canal da vermelho e branco no Youtube.