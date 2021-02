Niterói é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro e a 11ª do país no Ranking Connected Smart Cities 2020 Foto Internet

Publicado 12/02/2021 09:43

Niterói - A Prefeitura de Niterói iniciou, na última quinta-feira (11), duas consultas públicas sobre Cidades Inteligentes abertas à população em geral e aos servidores públicos. Niterói está elaborando um plano de cidade inteligente para se transformar em um município de alta tecnologia e a administração municipal quer ouvir a opinião dos moradores para nortear esse planejamento urbano. As perguntas ficarão disponíveis até o dia 21 de fevereiro na plataforma Colab e podem ser acessadas em consultas.colab.re/niteroicidadeinteligente (para público em geral) e consultas.colab.re/cidadeinteligenteservidor (para funcionário público).



Cidades inteligentes são aquelas que utilizam de forma eficaz a tecnologia para otimizar a utilização dos recursos para servir melhor os cidadãos. A Secretária do Escritório de Gestão de Projetos, Valéria Braga, ressalta que as respostas são confidenciais e usadas apenas para a realização do Plano Estratégico para Cidade Inteligente.



“Essa pesquisa faz parte do convênio entre a Prefeitura e o programa Knowledge Sharing Program (KSP), que é uma plataforma voltada à cooperação e compartilhamento de conhecimento, criada pelo Ministério da Economia e Finanças da Coréia. As respostas são necessárias para nortear o planejamento que está sendo feito para uma Niterói mais inteligente. Queremos identificar onde e de que forma as tecnologias de Cidades Inteligentes podem melhorar os serviços no município”, detalhou.



Smart Cities - Niterói é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro e a 11ª do país no Ranking Connected Smart Cities 2020, que qualifica as cidades mais inteligentes e conectadas do país. Feito com o objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil através de indicadores que retratam inteligência, conexão e sustentabilidade, o ranking traz indicadores desenvolvidos pela consultoria Urban Systems. Na primeira edição, em 2015, Niterói estava em 17º lugar no país. Em 2019, a cidade estava na 12ª posição.