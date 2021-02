Por O Dia

Publicado 13/02/2021 16:18

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai ampliar na segunda-feira a vacinação para idosos a partir de 87 na segunda-feira (15). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), há estoque suficiente para o atendimento de mais essa faixa etária até o final deste dia. Na terça-feira, feriado estadual, os postos de vacinação de Niterói não vão abrir. Na quarta-feira, a vacinação poderá ser retomada, dependendo dos estoques restantes. A Secretaria de Saúde está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, responsável pela distribuição das doses.A SMS contabiliza um total de 21.261 pessoas vacinadas contra a Covid-19 até a manhã desta sexta-feira (12). Estão sendo imunizados idosos com mais de 88 anos em seis policlínicas da cidade e em um posto drive thru no Campus Gragoatá da UFF, em São Domingos. Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 e os idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência, os primeiros a serem vacinados em Niterói, começaram a receber a segunda dose da vacina nesta quinta-feira (11).Das 21.261 pessoas vacinadas, 16.213 são profissionais de saúde, 676 são idosos institucionalizados, 78 deficientes institucionalizados, 223 trabalhadores de Instituições de Longa Permanência, 4.034 idosos e 37 Quilombolas. Na última quinta-feira (11) foram imunizados 628 idosos.Nesta sexta-feira (12) o movimento nos seis postos de vacinação da cidade e no drive thru foi menor do que o esperado e praticamente não houve filas. As doses da vacina estão disponíveis nas policlínicas do Barreto, Vital Brasil, Itaipu, Centro, Fonseca e Piratininga, onde os idosos podem entrar nas unidades das 8h às 16h e a vacinação acontece até 17h.Novo horário - Na unidade drive thru no Campus Gragoatá da UFF, que vinha funcionando das 8h às 20h, o horário será alterado na segunda-feira, passando o atendimento a ser feito das 8h às 18 horas. A população deve consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo telefone 153.Acamados - Para os acamados, dentro da faixa etária em processo de imunização, o agendamento para vacinação pode ser feito pelo e-mail [email protected] Na hora do agendamento tem que ser informado o nome completo, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.Locais de vacinação:Drive thru: Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos.Policlínicas:Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brasil Filho, s/nº - Vital Brasil.Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Presidente Craveiro Lopes, 726 – Barreto.Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço.Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.