Furto aconteceu no Supermercado Guanabara, no Centro Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 13:05 | Atualizado 14/02/2021 13:06

Niterói - Um mulher de 43 anos foi detida na noite de sexta-feira (12) depois do furto de 11 peças carne de um supermercado na Avenida Marechal Deodoro, no Centro, em Niterói. Entre os itens apreendidos estão 08 peças de Picanha e 03 de Filé Mignon, totalizando R$ 1.637,81.



De acordo com policiais do 12º BPM (Niterói), eles foram acionados por seguranças do estabelecimento que informaram que um homem havia furtado as carnes e colocado em um carro no estacionamento. Após o crime, o suspeito fugiu com destino ignorado. No entanto, um mulher apareceu no local para retirar o carro e acabou sendo surpreendida pelos seguranças.



Diante dos fatos, os agentes conduziram a mulher à delegacia. Ela foi autuada por furto, mas acabou liberada. O caso será investigado pela 76ª DP (Centro).