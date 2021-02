Por O Dia

Publicado 14/02/2021 13:25

Niterói - Hoje, às 15h, o Cordão do Boitatá faz seu Baile Multicultural no Teatro Riachuelo. A Live será transmitida pelo YouTube.O acesso é gratuito!! Doações são aceitas via QR-Code. Também é possível por Pix ou depósito. O Cordão do Boitatá destina a arrecadação aos mais de 100 músicos da Orquestra de Rua que não poderão trabalhar no Carnaval de Rua de 2021.Para o baile um naipe notável de convidados como Rita Benneditto, Mariana Baltar, Moyseis Marques, Alcinéia Martins, Jongo da Serrinha, Edu Neves, Josimar Carneiro, Marina Iris, Teresa Cristina e outras participações virtuais surpresa!Na abertura da transmissão, exibiremos clipes inéditos com imagens do cortejo e do estúdio, onde foi realizado a primeira gravação da nossa Orquestra de Rua!A Orquestra de Rua do Boitatá originalmente é composta por mais de 100 músicos, amadores e profissionais de referência, provenientes de orquestras sinfônicas, bandas, blocos, universidades ou escolas de samba como a Vila Isabel, Mocidade Independente de Padre Miguel, Império Serrano assim como adolescentes do Morro da Serrinha integrantes do projeto Mulecada Que Agita.Com todos os cuidados e protocolos que o momento exige, esse ano a Praça XV será a casa de cada um dos foliões.Link para assistir a Live:*https://bit.ly/Boitata25anosLinks para contribuição voluntária:-Pix: [email protected] -Picpay: http://bit.ly/picpayboitataOu você pode depositar na nossa conta:Itaú - AG: 0532 CC:25550-2 CNPJ 11289077/0001-40 Grupo Cultural Cordão do Boitatá