Homem foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde ficou sob custódia Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 12:42 | Atualizado 17/02/2021 12:51

Niterói - Um homem, acusado de furtar um celular, foi espancado na comunidade Buraco do Boi, em Niterói. De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), o suspeito teria acabado de cometer o furto e fugiu com direção à comunidade. Lá, ele foi agredido por criminosos que não concordaram com o ato ilícito.



Segundo a PM, após a surra o homem foi detido por transeuntes que acionaram a polícia. A vítima do roubo contou que estava utilizando o aparelho na Rua Carlos Gomes, no Barreto, quando o suspeito o puxou de sua mão e saiu correndo para dentro da comunidade. Logo em seguida, uma pessoa se aproximou a vítima e devolveu o aparelho.



Policiais fizeram buscas na região, mas os agressores não foram encontrados. O suspeito foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Após atendimento médico, ele foi levado à 76ª DP (Centro), onde acabou preso.