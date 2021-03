Por O Dia

Publicado 04/03/2021 13:10

Niterói - A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) comemora o Mês da Mulher deste ano com uma campanha homenageando todas as mulheres que estiveram na linha de frente no combate à Covid-19. Cinco servidoras municipais são destaques na Campanha e representam todas as mulheres que durante a pandemia e a nova realidade imposta, mantiveram a mesma coragem e dedicação. São elas: Shirlayne Panjota, guarda municipal há 17 anos; Bruna Lemos, enfermeira do Hospital Oceânico e primeira profissional de saúde vacinada no município; Maria Alfeia Silva, gari da Clin há 18 anos; Silvia Regina, agente da Nittrans há 3 anos e Vivian Vilela, diretora da Policlínica do Largo da Batalha.A coordenadora da Codim, Fernanda Sixel, compreende a questão de gênero e o protagonismo feminino como fundamental para Niterói seguir avançando na busca da equidade e vem ampliando diálogos e construindo projetos e ampliando a atuação da Codim. Ela destaca a importância de celebração e reflexão durante o mês de março."O 8 de março é uma data histórica que celebra a luta das mulheres por direitos e igualdade. Para celebrar nossas conquistas como direito ao voto, ao trabalho, a licença-maternidade, a criação da lei Maria da Penha, dentre outras, é que, em conjunto com a sociedade civil, construímos uma série de atividades na agenda deste mês. Nós devemos fazer valer nossas conquistas, mas precisamos também refletir sobre o quanto o machismo está presente nas relações e se reflete muitas das vezes em violência, seja patrimonial, psicológica, física ou sexual. Sabemos que em decorrência da pandemia, a sobrecarga sobre a mulher aumentou e a campanha deste ano, sem romantizar as dificuldades enfrentadas, revela todo o esforço necessário neste equilíbrio, ressaltando a coragem e a dedicação das mulheres”, destaca a secretária.A Codim abre o mês de março com diversas iniciativas e uma variada programação, em parceria com entidades e coletivos da cidade, que se estenderá até o fim do mês. Uma das novidades é o Codim Itinerante que será uma espécie de balcão de informações que contará com uma equipe que vai conscientizar as mulheres e meninas de Niterói sobre seus direitos, informar sobre as ações feitas pela Coordenadoria, as políticas públicas da nossa cidade e vai tirar dúvidas em relação às denúncias, rede de apoio, entre outros. O Codim Itinerante terá início neste sábado (6), de 10h às 17h, no Campo de São Bento. No dia 12, a atividade estará no Terminal Rodoviário João Goulart. A agenda se estende no dia 20, no Horto do Fonseca, e 27, no Horto do Barreto.A programação remota será realizada na plataforma do Instagram @mulheresniteroi. Confira as lives que estão na programação da Codim/Ceam.08/03 às 09h - Homenagem às Servidoras Municipais - Sala Nelson Pereira dos SantosCODIM Itinerante06/03 – Campo de São Bento12/03 – Terminal (ao lado do shopping Bay Market)20/03 – Horto do Fonseca27/03 – Horto do BarretoHorário: 10h às 17h18/03 – CEAM & Mulherio – Niterói Tema: Não é Não! Por que precisamos falar sobre isso? Horário: 19h Virtual: bit.ly/rodaconversaceam25/03 – CEAM Workshop: Escritas Femininas com Lia Vieira Horário: 19h Local: virtual - bit.ly/workshopcomliavieira25/03 – Sala Carlos Couto Roda de conversa: Quinta D’elas Menopausa: quebrando tabus Inscrições: [email protected] (25 vagas) Horário: 18h3026/03 - CEAMMostra dos trabalhos do projeto “Sou Mulher”Horário: 18hLocal: Museu Janete Costa31/03 às 18hPrêmio Inês Etienne - auditório do Caminho Niemeyer (prédio administrativo)Eventos em parceria03/03 – Pacto Contra Violência – Escola da FamíliaTema: "Quando o elo de afeto na gestação parte da prevenção da violência nos lares" Horário: 15h Virtual: Instagram da CODIM @mulheresniteroi08/03 às 19hMobilidade e GêneroIvanice Shultz (Subsecretária de Urbanismo)Virtual: Instagram da CODIM @mulheresniteroi10/03 às 19hDireito, proteção e emancipação das MulheresFernanda Pimentel (Diretora do Curso de Direito da UFF)Virtual: Instagram da CODIM @mulheresniteroi17/03 às 18hTema: Empreendedorismo x Impacto SocialConvidada: Andrea Carvalho (Fundadora da Papel Semente)Virtual: Instagram da CODIM @mulheresniteroi24/03 às 19hTema: Empoderamento FemininoConvidada: Professora Flávia RiosVirtual: Instagram da CODIM @mulheresniteroiA programação completa está disponível em: https://bit.ly/3uIz2R2