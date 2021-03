Todas as histórias foram contadas, partindo do passado para o presente, ressaltando características pessoais Foto Assessoria

Publicado 03/03/2021 14:52

Niterói - “Adaptar-se é Preciso – histórias de mulheres que conquistaram o protagonismo em seus negócios” é o nome da obra que será lançada, no dia 13 de março, na Livraria Blooks do Reserva Cultural em Niterói. Mais do que um livro para inspirar, ele cumpre o papel de destacar o importante papel das mulheres no mundo dos negócios, com dicas valiosas sobre como prosperar em seu voo solo.



Idealizado pelas gestoras do Somos Empreendedoras – Helga Vianna, Letícia Torzecki, Queila Moraes e Thaís Garcia – e editado pela Texto & Café Comunicação e Editora, o produto editorial foi dado de presente a todos os participantes do TED Circle organizado pelo grupo. A escolha do tema adaptação não poderia ser mais atual, com as mudanças enfrentadas pelo mundo em meio à pandemia. E o livro veio a reboque de todo esse processo de transformação que exige cada vez mais criatividade na solução dos problemas.

Ao longo das 128 páginas será possível conhecer um pouco sobre o 'Somos Empreendedoras' e sua trajetória muito voltada para o fomento de parcerias e o estímulo ao apoio mútuo, reproduzindo o verdadeiro sentimento de sororidade. Até mesmo o livro cumpre o papel de conceder o tão reflexivo “lugar de fala” a mulheres que não desistiram dos seus sonhos em troca de qualquer relação de trabalho desigual.

Ao contarem suas histórias de vida, muitas relataram o quanto se sentiram ressignificando a sua existência.

Forte, mas sem perder a ternura.

Todas as histórias foram contadas, partindo do passado para o presente, ressaltando características pessoais. Todas guiadas pelo mesmo enredo: mostrar a evolução dessas mulheres, a partir da sua resiliência e força para modificar o curso da vida. Como resultado desse texto cadenciado por um certo lirismo, mas sem perder a objetividade, é passível ver a poesia concernente a essas mulheres nas suas “falas” e nos seus olhares captados pelas lentes da fotógrafa Adriana Oliveira.

Além da curadoria das gestoras, o livro foi todo produzido por mulheres ligadas ao Somos Empreendedoras, seja no papel de agência colaboradora ou como participante. A começar pela jornalista e escritora Verônica Oliveira, da Texto & Café; a fotografia de Adriana Oliveira; maquiagem de Marcella Quintino; distribuição do Clube Girafa, de Fernanda Figueiredo, e toda a divulgação nas redes sociais, orquestrada pelas sócias Raquel Bianchi e Carol Azevedo, da Bloom Comunicação e Branding.



O livro é o exemplo vivo de onde é possível chegar, quando um grupo de mulheres unem seus talentos e expertises em prol de algo maior: gerar uma obra que marca o valor do voo compartilhado e do ideário de que “juntas somos mais fortes”. A própria capa, idealizada pelo ilustrador Cícero Lopes, já demonstra a força feminina refletida no revoar dos pássaros, muito imbuídos de buscar o voo solitário, mas que sempre percorrem o céu em bandos, como forma de vencer a resistência do ar.

Enfim, uma obra que tem tudo para marcar uma geração importante de empreendedoras que fazem a diferença na sociedade, refletindo dignidade, gerando empregos e alimentando seus filhos com a dedicação ao seu trabalho. Uma vida que se transforma em muitas vidas e que tem contribuído para um mundo melhor, mais igualitário e justo, com a leveza e sensibilidade de mulheres arrojadas, mas sem perder a ternura.



Interessados podem adquirir a obra na loja virtual do Clube Girafa (www.loja.clubegirafa.com.br).





Ficha técnica:

Título: “Adaptar-se é Preciso – Histórias de mulheres que conquistaram o protagonismo em seus negócios”

Autora: Verônica Oliveira

Capa: Cícero Lopes

Organização: Helga Vianna, Letícia Torzecki, Queila Moraes e Thaís Garcia

Curadoria: Queila Moraes e Thaís Garcia

Assunto: empreendedorismo feminino/histórias/negócios

Editora: Texto & Café Comunicação e Editora

ISBN: 978-65-992028-1-0

Páginas: 128

Formato: brochura

Venda: (www.loja.clubegirafa.com.br )

Fotos: Adriana Oliveira

Maquiagem: Marcela Quintino