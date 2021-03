O concurso da FeSaúde, em andamento no município, se torna, então, pioneiro ao ser o primeiro de Niterói a cumprir a lei de política afirmativa Foto Assessoria

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:26

Niterói - Verônica Lima fez história, em 2012, como a primeira vereadora negra eleita para a Câmara Municipal de Niterói. Agora em seu terceiro mandato, a parlamentar segue pensando em políticas públicas voltadas para a reparação de desigualdades e que contemplem a população mais vulnerável.

A conquista mais recente nesse sentido foi a implementação das cotas raciais em concursos públicos do município. A lei, presente no artigo 16 do Estatuto Municipal de Igualdade Racial, de autoria da vereadora, garante a reserva de 20% das vagas nos processos seletivos para a população negra da cidade. “A proposta é do nosso mandato, mas a vitória é do povo negro. Iniciativas como essa são muito necessárias, são urgentes. Cobramos a aplicabilidade da lei e, depois de muita luta, é com muita alegria que podemos dizer que Niterói conta com cotas raciais em seus concursos”, comemora Verônica Lima.

Na última sexta-feira (26), a parlamentar se reuniu com o Secretário de Saúde Rodrigo Oliveira em uma cerimônia para celebrar o cumprimento da política afirmativa no concurso público da Fundação Estadual de Saúde. Também estiveram presentes no evento a presidente da FeSaúde Anamaria Schneider, o Secretário de Direitos Humanos Raphael Costa, representantes da Subsecretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e integrantes do movimento negro.



Para Verônica, a chegada das cotas nos concursos da cidade consiste em uma reparação histórica e representa a chance de ver mais profissionais negros espalhados pelo município. “Quantos negros nós encontramos quando chegamos a uma repartição pública em Niterói? Não é que não existam profissionais formados, competentes ou interessados. A questão vai para muito além disso. Esses locais não são preenchidos por figuras negras porque, desde cedo, muitos espaços são negados a essas pessoas, que encaram todas as dificuldades que candidatos brancos enfrentam, com o diferencial de que também precisam enfrentar o preconceito diário, o racismo”, explica.

O concurso da FeSaúde, em andamento no município, se torna, então, pioneiro ao ser o primeiro de Niterói a cumprir a lei de política afirmativa. “Meu desejo é ver uma cidade mais digna para o povo. O trabalho do meu mandato é voltado para isso e, com a medida entrando em vigência, espero que a gente construa uma Niterói mais igualitária para aqueles que, durante muito tempo, tiveram inúmeros direitos negados”, conclui a vereadora.