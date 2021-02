Por O Dia

Publicado 26/02/2021 00:00

E Nova Iguaçu virou uma verdadeira passarela de beldades infantis e juvenis no último fim de semana. O município da Baixada foi sede, no sábado, da final do concurso estadual Miss Teen Rio de Janeiro Universe, considerado a maior disputa do estado da categoria. A competição contou com a participação de 17 candidatas, que concorreram em três categorias: mini miss, juvenil e teen.

Diversas personalidades passaram pelo evento, entre elas Thainá Machado, Miss Grand Armação dos Búzios; Marta Alves, Miss Grand Município do Rio; e Julie Alves, repórter da Sônia Abrão, do A Tarde É Sua, que fez parte do júri e relembrou seus tempos de quando foi Miss Brasil Das Américas, em 1999.

Os coordenadores do evento, Dan Nascimento e Noemi Rosseto, contaram alguns detalhes sobre a escolha das candidatas e garantiram que o trabalho ao longo dos últimos meses foi intenso. As candidatas irão representar o estado no concurso nacional, que será realizado no segundo semestre de 2021.

"A disputa aconteceu seguindo todas as medidas de segurança para prevenção da Covid-19. As meninas foram coreografadas pela modelo e atriz Vanessa Rosseto. Além do sonho de conquistar o título e a coroa, nossas participantes ganharam bolsas de 100% e 50% do curso CCAA de Nova Iguaçu, kit de maquiagem Face Beautiful, looks de gala Cantinho das Damas para o concurso Nacional e um título familiar para aproveitar o Paradiso Clube. Já as ganhadoras também foram presenteadas com um lindo buquê da Rô Buquê", detalhou Dan.

Já Noemi revelou qual será o destino das escolhidas pelo juri. "Passado o certame estadual, nossas candidatas que conquistaram até a 3° colocação em cada categoria disputarão a etapa nacional, que acontecerá no Mato Grosso do Sul, no mês de agosto. As ganhadoras representarão o Brasil em Orlando no Miss Teen Universe."

As escolhidas como Mini Miss foram Maria Elisa Lino, representando Mesquita (1º lugar); Daphene Franco, de Nova Iguaçu (2º); e Marininha Tavares, de Búzios (3º). Na categoria Juvenil, as eleitas foram Sophia Vitória, de Nilópolis (1º); Maria Clara Figueiredo, que representou Nova Iguaçu (2º); e Lara Beatriz, de Queimados (3º). E, por fim, entre as ganhadoras Teen estão Alicia Amiti, de Nova Iguaçu (1º); Sindi Motta, de Belford Roxo (2º); e Bruna Lessa, de Mesquita (3º).