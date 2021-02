Por O Dia

Publicado 12/02/2021 00:00

A galera que estiver hoje pelo TopShopping vai poder curtir um show gratuito da cantora Waléria do Cavaco. Ela aprendeu a tocar violão aos 10 anos de idade e levava isso como um hobby entre os amigos. Até que, aos 16 anos, passou a tocar cavaquinho e banjo em diversas rodas de samba e casas do gênero.

Waléria fez parte de um grupo de formado só por mulheres chamado Batuk D'Saya, que teve como principal incentivadora a sua madrinha Elba Ramalho, com o qual a cantora participou de diversos programas de TV e tocou em diversas casas de espetáculos, como Teatro Rival, Asa Branca, Teatro da Praia, G.R.E.S Salgueiro, Teatro João Caetano etc. Ainda com o grupo, Waléria tocou com artistas famosos como Alcione, Elymar Santos, Maria Bethânia, Margareth Menezes.

Atualmente, a cantora atua em carreira solo e se apresenta em diversas casas de show, dentro e fora do Estado, sempre com um repertório de samba de raiz.

A apresentação acontece hoje, às 19h, na Praça de Alimentação do 3º piso. O endereço do shopping é Avenida Governador Roberto Silveira 540, Centro de Nova Iguaçu. Mais informações: 2667-1787.