Por O Dia

Publicado 18/02/2021 00:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu prorrogou até 10 de março o prazo para pagamento em cota única do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) deste ano, com 10% de desconto. O vencimento era até a último dia 10.

Para aproveitar a extensão do benefício, o contribuinte deve acessar o site da prefeitura, na aba Portal do Contribuinte, emitir a segunda via com a nova data de vencimento para ser pago nas agências bancárias. A prorrogação se deve ao atraso dos Correios na entrega dos carnês.

Desde a última sexta-feira, também estará disponível no Portal, os carnês do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e das Taxas Consolidadas de coleta de lixo sobre Imóveis Comerciais (TSC), Taxa de Fiscalização Sanitária (TFS) e Taxa de Controle Ambiental (TCA). O contribuinte também poderá ter os boletos (IPTU, ISS e Taxas) comparecendo à sede da Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças (SEMEF), no prédio da Prefeitura de Nova Iguaçu, na Rua Athaíde Pimenta de Morais, nº 528, Centro. Vale lembrar que os carnês de Taxas Consolidadas e ISS não serão enviados pelos correios este ano.

Para aqueles que não optarem pelo pagamento único com 10% de desconto, o IPTU 2021 pode ser parcelado em até 10 meses, sem abatimento. Neste caso, o vencimento acontece sempre no dia 15 de cada mês, tendo início em março, ou então no primeiro dia útil após a data.