Por O Dia

Publicado 18/02/2021 00:00

O Sesc RJ abriu seleção para preencher 73 vagas gratuitas em Educação Infantil na sua unidade de Nova Iguaçu. A oferta se destina aos dependentes de comerciários e de estudantes e egressos da educação básica da rede pública com renda familiar de até três salários mínimos nacionais (R$ 3.300).

Há vagas para os turnos da manhã e tarde, em turmas divididas por idade: 3, 4 e 5 anos completos em 31 de março. As atividades serão oferecidas, inicialmente, em ambiente virtual ou híbrido, progredindo ao presencial de acordo com as condições sanitárias e indicações legais.

Para se candidatar a uma vaga, o responsável deve ir até a unidade Sesc Nova Iguaçu, a partir de amanhã, e retirar o formulário. Para evitar aglomeração, foram estabelecidas diferentes datas para a retirada do documento, a depender da idade da criança. O cronograma do processo seletivo, assim como as demais informações, pode ser consultado no edital publicado no site www.sescrio.org.br.

A Educação Infantil do Sesc é referência internacional. Experiências vividas por professores em sala de aula já foram apresentadas em diversos eventos, entre eles o Congresso Mundial sobre Infância, Adolescência e Juventude 2018, realizado em Monterrey, no México. A proposta pedagógica considera as crianças como protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem, conferindo a elas autonomia na construção do conhecimento.