Festival de Dança de Nova Iguaçu Picasa

Por Bruna Fernandes

Publicado 03/02/2021 00:00

A Academia Tereza Petsold realiza a 27ª edição do maior Festival de Dança da Baixada Fluminense. O evento, pioneiro na região, promove competições em diversas modalidades de dança - com R$16 mil em prêmios para os vencedores. Além de oficinas de aperfeiçoamento, mostra infantil, dança na praça e audições para bolsas de estudo em escolas de dança internacionais. As inscrições vão até 19 de março.



Serão quatro dias de uma extensa programação dedicada à dança. De 25 a 28 de março, o palco do 27º Festival de Dança de Nova Iguaçu traz para a região apresentações gratuitas de diversas modalidades de dança, como balé, jazz e sapateado.



O espetáculo conta com uma equipe de jurados renomados que irão avaliar concorrentes, dentre eles estão: Bete Spinelli, presidente do Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro, e Paulo Rodrigues, primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. As apresentações acontecerão no TopShopping, com entrada franca, a partir das 18h. E mais: os grupos vencedores ganharão mais de R$16.000,00 em prêmios.



Os participantes também terão a oportunidade de se apresentar para o público na Praça Rui Barbosa, no Centro da Cidade. O objetivo é promover a sinergia entre o lúdico e o urbano, fazendo com que a praça seja substituída pela arte. Proporcionando encantamento e alegria através das performances dos bailarinos em plena praça pública.



Além disso, com o intuito de oferecer uma grande oportunidade de um intercâmbio entre os bailarinos participantes do festival, o evento conta com oficinas de aperfeiçoamento e audições para bolsas de estudo nas escolas de dança Miami City Ballet Scholl e Brussels International Ballet Scholl, na Belgica. Ambos acontecerão na sede da Academia Tereza Petsold, localizada na Rua Professor Augusto Rodrigues, número 125, Centro - Nova Iguaçu.



As oficinas também serão oferecidas online, dentre as modalidades estão: Ballet Intermediário, Danças Urbanas, Jazz e Sapateado. As aulas serão transmitidas simultaneamente para os bailarinos inscritos nesse formato.



Vale ressaltar que o festival estará cumprindo todas as medidas de seguranca de enfrentamento à covid-19 estabelecidas pelas autoridades competentes.



O 27º Festival de Dança de Nova Iguaçu é aberto para dançarinos de todas as regiões do Brasil. Os interessados poderão efetuar as inscrições até o dia 19 de março, no site https://www.terezapetsold.com/fdni. Para mais informações, basta ligar para os números (21) 2669-4152 e (21) 2668-0208. As vagas são limitadas!







O Festival



Dirigido pela bailarina Tereza Petsold, há 27 anos o Festival de Dança de Nova Iguaçu visa incentivar artistas locais a mostrarem seus trabalhos, promover o intercâmbio, o desenvolvimento e a formação de plateia para a arte e cultura.



Bailarinos de todo o Brasil já passaram pelo palco do Festival de Dança. Nomes como a bailarina Ana Botafogo - que se apresentou pela primeira vez na Baixada Fluminense à convite do festival -, Isadora Loyola, solista do American Ballet Theater, e o sapateador americano Steven Harper, fizeram parte dessa história.



O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, TopShopping, Pebedo Troféus, Cia Brasileira de Ballet, Miami City Ballet e Brissels Scholl.