Por Bruna Fernandes*

Publicado 19/02/2021 07:00

Depois de muito tempo sendo vendedora de loja, Eliane Gleice Abrahão, de 41 anos, moradora de Nova Iguaçu, decidiu investir no seu próprio negócio. Ela viu o quão rentável era trabalhar com roupas, além do tempo que teria para estar mais presente na rotina de seus três filhos. Eliane pediu demissão e começou a vender as peças por sua conta, até que mais tarde conseguir abrir a própria loja, a Elaine Modas.

"Nesses momentos é importante o apoio da família e amigos, com foco no seu objeto e não se desanimando com as dificuldades do dia a dia de uma comerciante, uma amiga me ofereceu para dividir a sala com ela, pagando aluguel mês a mês, indo e vindo de Petrópolis, na Rua Teresa, para revender", relembrou a empreendedora.

Em 2014, ela começou a trabalhar com multimarcas e abriu uma loja, que começou a deslanchar. Com experiência, ela dá dicas para quem quer se arriscar. "O empreendedor deve estar sempre fazendo algo diferente, ou seja, não ter vergonha de fazer live, não ter vergonha de falar. Eu divulgo muito meu trabalho", apontou Eliane.

Para que sua loja tenha sempre visibilidade, ela usa as redes sociais a seu favor, fazendo delas uma vitrine para suas peças e seu negócio. Ela costuma promover sorteios no Instagram da loja, o @elianemodas, por onde atrai novas clientes.

A empreendedora também falou da importância de propaganda para pequenos empreendedores durante a pandemia do novo coronavírus. "A divulgação é tudo, não é vergonha. Vergonha é você não divulgar sua própria loja. Eu mesma divulgo minha loja, eu mesma faço tudo e consegui vencer essa luta nessa pandemia. Estou muito feliz com meu negócio."

Falando sobre os próximos passos para a marca, Eliane frisa que mudanças são bem vindas."Eu pretendo aumentar a loja, futuramente, quando a pandemia acabar." E que seu humor também contribui para atrair a clientela. "Eu sou uma pessoa muito alegre, simpática, sou uma pessoa extrovertida. Aprendi a fazer o diferencial, tratar o cliente bem, fazer pós-venda, ligar pro cliente, mandar lembra de aniversário, trabalho sempre com boa vontade, sempre com sorriso, dedicação e alegria."

A loja fica na Av. Roberto Silveira 470, sala 1128, no edifício Top Commerc, centro de Nova Iguaçu.

*Estagiária sob surpervisão de Karina Fernandes