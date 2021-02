Tudo pronto para mais uma etapa no próximo domingo RC24h

Por Renata Cristiane

Publicado 25/02/2021 17:31 | Atualizado 26/02/2021 03:35

A segunda etapa do concurso público de Iguaba Grande acontece no próximo domingo (28), com provas divididas em dois horários: as primeiras aplicadas pela manhã, a partir de 8h40, e no período da tarde, a partir das 15h10.

Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com 40 minutos de antecedência. Os locais de exame estão sendo informados de forma individual para os alunos, tendo também provas em outros municípios.

Os cargos com prova neste dia serão:

MANHÃ

Inspetor Escolar; Orientador Educacional; Orientador Pedagógico; Pedagogo; Professor das disciplinas de: Português; Pedagogia; Ciências; Matemática; Educação Artística; Educação Física; Geografia; História; Inglês;

Total de candidatos: 5.686



TARDE

Assistente Social; Enfermeiro; Farmacêutico; Fonoaudiólogo; Fisioterapeuta; Psicólogo; Nutricionista; Terapeuta Ocupacional; Engenheiro Civil; Veterinário; Procurador Municipal; Médico (todas as especialidades);

Total de candidatos: 3.989.



O que levar:

- Caneta esferográfica transparente de cor azul;

- Documento de identificação, dentro da validade, que pode ser: RG, carteira de trabalho, CNH, passaporte, carteiras de registros profissionais ou até mesmo carteiras expedidas por órgãos de segurança, tais como: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros;

- Máscara (obrigatório);

- Garrafinha de água (opcional);

- Álcool em gel (opcional).



Vale lembrar que os portões das escolas abrirão às 7h50 e fecharão às 8h30. E, no período da tarde, os candidatos terão das 14h20 às 15h para comparecerem aos portões das escolas antes das provas.

PRIMEIRA ETAPA



As primeiras provas foram efetuadas no último domingo (21), onde 5.991 candidatos, divididos em dois turnos, efetuaram as provas de múltipla escolha. Os gabaritos preliminares já foram divulgados.