Prefeito Vantoil Martins ao lado do secretário municipal de Saúde, Valdeci Junior, e da diretora da Atenção Básica, Cintia Priscila Assis, fez um balanço geral da situação da pandemia na cidade Andréa Reys (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 26/02/2021 19:53

Iguaba Grande vai ter testagem rápida para Covid-19 a partir de março. A ideia é monitorar a população e a evolução da doença. O anúncio foi feito pelo prefeito Vantoil Martins (Cidadania), durante live realizada na tarde desta sexta-feira (26), que também teve a participação do secretário municipal de Saúde, Valdeci Junior, e da diretora da Atenção Básica, Cintia Priscila Assis: "Vamos monitorar toda a população para saber, de maneira real, o estado de saúde dos nossos munícipes", disse o prefeito.



A Prefeitura deve informar, nos próximos dias, a partir de quando e como será a logística dessa ação. Além do anúncio da testagem, foi apresentado um balanço da vacinação até o momento. Segundo o secretário de Saúde, Iguaba já recebeu 1.620 doses (em datas diferentes e quantidades gradativas), das quais 1.200 utilizadas, 950 pessoas vacinadas, sendo que 250 já receberam a segunda dose.

"Aqui não existe privilégio nem fura fila. Estamos seguindo todas as normas do Ministério da Saúde e dos órgãos reguladores", disse Valdeci, e o recado foi reforçado pelo prefeito. "Vamos seguir à risca essa orientação, com muita transparência", disse Vantoil.



Além da vacinação, também foi divulgado o último boletim da Covid. O município iguabense - que está na bandeira amarela - tem hoje 2.529 casos confirmados, 28 casos suspeitos, 55 óbitos e 7.206 casos descartados, além de 2.103 pacientes recuperados.

CALENDÁRIO IDOSOS

Na live também foi anunciado um novo calendário de vacinação de idosos para a partir da semana que vem. Na segunda-feira (1º), conforme anunciado pela Prefeitura, começam a ser imunizados os idosos com 85 anos ou mais. Já na quarta-feira (3), é a vez dos que têm 80 anos ou mais.



Ainda no balanço, o prefeito Vantoil Martins lembrou que os profissionais da saúde da rede particular, que estão na ativa, já podem se cadastrar no site da Prefeitura para agendar a imunização, a exemplo do que foi com os da rede pública. A live de balanço da imunização contra a Covid, a exemplo desta, vai acontecer toda sexta-feira, a partir das 16h.