Idosos com 89 anos começaram a receber a imunização Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 19:27 | Atualizado 18/02/2021 19:27

Iguaba Grande - Após a vacinação dos funcionários público e privado da área da saúde, deficientes institucionalizados, residentes do asilo ‘Xamego da Vovó’ e acamados com idade avançada, chegou a vez dos idosos residentes de Iguaba, acima de 89 anos, serem imunizados com a primeira dose da vacina. Nesta quinta-feira (18), a secretaria de Saúde atendeu mais 41 pessoas da terceira idade, totalizando 101 atendimentos desde sexta (12).



Os idosos estão sendo vacinados na Praça da Estação, no centro da cidade, das 10h às 17h. A estimativa é que sejam recebidos 850 residentes da terceira idade.



Durante o atendimento estavam presentes o Prefeito Vantoil Martins, o secretário de Saúde, Valdecir Junior; a diretora da Atenção Básica, Cintia Priscila; e a coordenadora do programa Saúde do Idoso, Patrícia Carvalho, que estava acompanhando a vacinação dentro do posto e no sistema drive-thru em pessoas com dificuldades de locomoção.



“Hoje é um dia especial, marcante para os idosos que tanto esperaram por esse momento. Na nossa cidade temos aproximadamente 1.600 pessoas acima de 75 anos e garantimos que todos serão imunizados dentro de cada etapa decorrente”, comenta Patrícia Carvalho.



“Tão logo a nossa prefeitura esteja recebendo o maior número de doses da vacina nós iremos elaborar o calendário com as datas para a aplicação em cada faixa etária”, garante o prefeito Vantoil Martins que acompanhou e conversou com idosos que estavam sendo atendidos no posto e no sistema drive-thru também.



Dona Maria da Silva que tem dificuldade para locomoção foi imunizada dentro do carro e comemora: “Graças a Deus por esse dia. Estou com muitas dores, mas vim mesmo assim. Tenho problema de pressão, mas meu médico me liberou para tomar a vacina. Espero que não tenha reação.”