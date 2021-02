Até a filha mais nova do prefeito foi conferir de perto o novo atrativo Arquivo Pessoal

Por Renata Cristiane

Publicado 09/02/2021 16:09

Um novo atrativo foi instalado para quem visita a bela paisagem da Lagoa de Araruama, em Iguaba Grande, balançando, literalmente, ainda mais os corações de quem passa por ali.



A Prefeitura Municipal, junto da secretaria de Turismo, instalou um balanço, que promete ser uma deliciosa diversão para adultos e crianças, se tornando um novo point turístico do município.



O charmoso e decorado balanço foi colocado neste último final de semana, na orla localizada no centro, e já caiu nas graças do pessoal. A ação faz parte de um projeto que vem reformando todos os píeres da cidade.



O município, que já contava com um arco em formato de coração, para as almas apaixonadas, agora conta também com um ‘balanço’ para aqueles que gostam de guiar a vida com leveza. Ao todo, serão construídos mais três atrativos parecidos ao longo da laguna.



O chefe do executivo Vantoil Martins (Cidadania), que tem buscado colocar Iguaba Grande ‘no mapa’ e na rota do turismo na região, foi conferir de perto no domingo (7) e já garantiu sua foto com a família completa: esposa Wanessa Martins, as filhas Ana Clara (15) e Ana Luiza (9).