Suspeito foi preso por estuprar a própria sobrinha Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 10/02/2021 21:01

No fim da tarde desta quarta-feira (10) agentes da 129ª DP, Delegacia de Iguaba Grande, coordenados pela Delegada de Polícia Titular, Dra. Janaina Peregrino, procederam à Rua São Miguel, bairro São Miguel, nesta cidade, local onde lograram prender o nacional R. V. P. contra quem pendia mandado de prisão preventiva pela prática do crime de Estupro de Vulnerável.



O preso, de 28 anos, é acusado de ter estuprado sua sobrinha de apenas 13 anos de idade, no interior da sua residência, em janeiro de 2021, após sua irmã deixá-la na companhia dele para realizar uma mudança.



Ao retornar para casa, a mãe da vítima foi chamada no banheiro pela filha, que imediatamente mostrou uma lesão na vagina e ato contínuo, foi levada para o pronto socorro da cidade, onde foi examinada e ficou em observação por conta das lesões sofridas.



A delegada Janaina Peregrino orienta que as vítimas de crimes sexuais confiem no trabalho da Polícia Civil e procurem uma delegacia de polícia: "Somente a investigação policial iniciada com o relato da vítima é capaz de acabar com a impunidade", destacou.