Lagoa de Araruama está pra peixe em Iguaba Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 16:24

O mar está para peixe sim! Pelo menos em Iguaba Grande, onde neste mês de fevereiro, pescadores do município têm alcançado, em muitas noites, grandes mantas de peixes da espécie perumbeba, que vem abastecendo o município, o CEASA do Rio de Janeiro e também outros estados, como Ceará e Rio Grande de Norte. A quantidade histórica chegou ao peso de quase 12 toneladas de peixes.



Com o apoio da secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, que fornece caminhão frigorífico para a armazenagem do peixe, a pesca em Iguaba Grande, acontece diariamente. Nos últimos tempos, com a melhora na qualidade da água, tem se observado o retorno de várias espécies como a perumbeba e o robalo, que migram do mar em direção a lagoa.



Segundo o pescador e presidente da Colônia de Pescadores de Iguaba Grande, Cícero Wanderley Neto, há trinta anos Iguaba Grande nunca havia pescado tamanha quantidade dessa espécie. “A perumbeba é um peixe misterioso, mas, pela primeira vez, ele somou essa quantidade em nossa lagoa. Isso ocorreu pelo fato da água estar bem mais limpa e também porque o IBAMA tem removido os ganchos na Ponta do Ambrósio para pesca de peixes”, esclareceu Cícero.