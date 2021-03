Informação foi confirmada por familiares Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 15:35

Niterói - O ex-vereador de Niterói e atual subsecretário de Direitos Humanos de Niterói, Renatinho, está internado devido a complicações da Covid-19, desde da última segunda-feira (1º), no Hospital de Icaraí. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao político que disseram que ele está entubado e inconsciente.



Gezivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas, o Renatinho do PSOL como ficou conhecido, exerceu cinco mandatos de vereador e comandou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói por 10 anos. Recentemente ele deixou o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e se filou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).



No novo partido, Renatinho assumiu a subsecretaria de Direitos Humanos da prefeitura de Niterói, que tem como secretário Raphael Costa, que também é presidente do diretório municipal do PSB.