Publicado 11/03/2021 11:43

Niterói - O campo de futebol de uma fábrica de tecidos que fez história no Barreto, Zona Norte de Niterói, e os craques do Manufatora Atlético Clube estão em um documentário que será lançado neste primeiro semestre de 2021. Produzido com recursos da Lei Aldir Blanc, o curta-metragem documental ‘“Relembra – Futebol de Operários do Manufatora Atlético Clube” conta a história do time de futebol amador niteroiense que existiu entre 1940 e 1980 no subúrbio de Niterói. O filme resgata a história do clube e ilustra as relações entre a fábrica, os operários, o bairro e o futebol fluminense em geral.



Formado em 1944 por operários da Companhia Fluminense de Tecidos, o Manufatora chegou a disputar campeonatos importantes. Entre eles, o Fluminense, do qual foi campeão por duas vezes. Ao longo dos anos 1970, o clube entra em declínio, alterando seu nome para Associação Desportiva Niterói, até encerrar suas atividades em 1983.



Segundo o diretor do filme, Fabrício Basílio, essa “é uma história rica e que estava sendo apagada da memória e da organização urbana do bairro”. Para ele, a realização do curta é um trabalho de resgate histórico e tem uma importância que vai além do documentário. “Acredito que o filme pode ser um alicerce para quem quiser continuar pesquisando a história do Manufatora, a história da fábrica, do bairro do Barreto e até das relações do futebol nas décadas de 60 e 70”, afirma. O documentário foi financiado pelo projeto “Retomada Cultural RJ”, da Secretaria estadual de Cultura e Economia Criativa.



Entre as ações de lançamento do documentário estão duas exibições online gratuitas, a distribuição de 2,5 mil livretos sobre o clube e os processos de realização do filme e a disponibilização das entrevistas na íntegra no YouTube. Também será realizada a oficina online “Cinema e Futebol”, com foco no cinema nacional, ministrada pelo pesquisador e crítico de cinema Lucas Reis, no dia 18 de março, às 16h30.

O clube foi criado como Manufatora Atlético Clube pelos operários da Cia. Manufatora Fluminense de Tecidos, no bairro Barreto.



A partir da década de 1950 disputou os Campeonatos Fluminenses organizados pela FFD, entidade oficial do Estado do Rio pré-fusão com a Guanabara, sendo campeão em duas oportunidades. Sua praça de esportes chamava-se Assad Abdala.



Em 1978, o alvirrubro mudou o seu nome para Associação Desportiva Niterói, numa tentativa de conquistar mais simpatia na cidade, para disputar o Campeonato Carioca quando ocorreu a unificação dos dois estados. No entanto, realizou péssimas campanhas, terminando os campeonatos de 1979 e 1980 na última colocação. Encerrou finalmente as suas atividades em 1983.



Sua antiga sede, abandonada, ainda existe.

Títulos:

Estaduais

Campeonato Fluminense: 2 vezes (1958 e 1977*). Nesse ano o Manufatora foi campeão estadual do interior.



Campeonato Municipal de Niterói: 1963, 1969 e 1970