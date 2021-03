Durante o encontro online, o prefeito alertou sobre a gravidade deste momento da pandemia no País e a importância de proteger a cidade Foto Bruno Eduardo Alves

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 09:20

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou de uma reunião virtual com 57 lideranças comunitárias da cidade, na tarde da última sexta-feira (12).



Axel Grael enfatizou que, além das medidas restritivas adotadas na última semana, foi retomada a sanitização nas ruas, haverá a distribuição de mais máscaras e que está sendo intensificada a fiscalização em toda a cidade. Ele citou também a prorrogação dos programas Renda Básica Temporária, de auxílio às famílias que mais precisam, e Empresa Cidadã, que está garantindo cerca de 12 mil empregos em Niterói.



“Estamos buscando, de todas as formas possíveis, a compra de vacinas. Não descansaremos enquanto os niteroienses não estiverem protegidos. Mas, não venceremos essa guerra sozinhos. Precisamos da contribuição de todos. Mantenham o maior nível de distanciamento possível, usem máscara e intensifiquem a higienização das mãos. Juntos, vamos passar por este que é o maior desafio da nossa geração”, reforçou o prefeito.



O prefeito ressaltou, também, que nos últimos dias foi registrado um aumento de quase 50% no número de internações no Hospital Municipal Oceânico, unidade exclusiva ao tratamento da Covid-19 na nossa cidade.



“Várias cidades brasileiras estão enfrentando o colapso nos sistemas de saúde. Niterói não é uma ilha. Diante desse cenário, precisamos redobrar os cuidados. Não estamos medindo esforços para proteger os niteroienses, mas é essencial que cada um faça a sua parte, respeitando as medidas de restrição, evitando aglomerações e mantendo o máximo possível de distanciamento social”, disse.



Calendário de vacinação - A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o novo calendário de vacinação. Na próxima segunda-feira (15), serão vacinados idosos com mais de 77 anos. Na terça (16) e na quarta-feira (17), será a vez dos idosos com 76 anos. Quinta (18) e sexta-feira (19) serão vacinados idosos a partir de 75 anos.



Até a última quinta-feira (10), 38.834 pessoas já haviam sido imunizadas em Niterói. Desse total, 14.773 já receberam a segunda dose. Entre os idosos com mais de 78 anos, foram vacinados 18.699 com a primeira dose e 2.077 com a segunda. Foram vacinados 17.331 profissionais de saúde.



A imunização em Niterói está sendo realizada nas policlínicas da Engenhoca, Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga, no drive thru no Campus Gragoatá da UFF e no Clube Central, em Icaraí. Para receber a primeira dose, os idosos devem levar um documento de identidade com foto de acordo com o dia destinado a cada idade (confira o calendário abaixo). A entrada nas policlínicas e no posto do Clube Central é autorizada das 8h às 16h, com imunização até as 17h. A vacinação no drive thru começa sempre às 8h e termina às 17h.



Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (http://www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153.