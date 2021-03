A causa da morte não foi divulgada pela família. O sepultamento será no mausoléu da família Roberto Silveira, no Cemitério Maruí, em data ainda a ser divulgada Foto Internet

Publicado 15/03/2021 10:45

Niterói - O prefeito Axel Grael decretou luto oficial de três dias em Niterói, a partir desta segunda-feira (15), em homenagem à Ismélia Saad Silveira, viúva do ex-governador Roberto Silveira, e mãe do ex-prefeito Jorge Roberto Silveira. Dona Ismélia, como era carinhosamente chamada na cidade, morreu na manhã deste domingo, aos 91 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família.



Assim que soube da notícia, o prefeito Axel Grael transmitiu condolências à família Silveira, ressaltando a importância histórica de Dona Ismélia para Niterói e o Estado do Rio de Janeiro.



“Tenho laços de amizade e passagens junto à família da nossa eterna primeira dama do Estado. Na minha trajetória como ambientalista, construí grande amizade com a Márcia, filha caçula da Dona Ismélia. Juntos, fundamos, em 1980, o grupo ambientalista MORE (Movimento de Resistência Ecológica) e algumas de nossas reuniões aconteciam justamente na casa da Dona Ismélia”, lembrou, com carinho, Axel Grael.



Natural de Bom Jesus do Itabapoana, Ismélia se casou, aos 21 anos, com o conterrâneo e vizinho Roberto Silveira, então com 28 anos, em 1951. Tiveram três filhos, Jorge Roberto, Dora e Márcia.