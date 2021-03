Material será divulgado nas redes sociais Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 11:37

Niterói - O Parque Rural de Niterói iniciou, na última terça-feira (16), a primeira etapa do Projeto Memórias. A iniciativa propõe resgatar e documentar a memória do espaço, além de alimentar sites de informação e publicação de material sobre o espaço.

A coordenadora do Parque, Simone Siqueira, explica como vai funcionar esse resgate das memórias.

“Através de registros como vídeos, fotos, arquivos e captações de histórias orais, o projeto visa a reconstruir a trajetória do espaço até os dias atuais. Outro ponto é disponibilizar as informações que atualmente se encontram escassas em plataformas de pesquisa, por exemplo”, destaca a coordenadora.

Em um primeiro momento a equipe de Cultura e Comunicação está solicitando material visual tanto atuais como antigos e indicação de possíveis pessoas envolvidas com a formação do Parque Rural, restabelecendo vínculos com o intuito de produzir conhecimento, aprimorar e fortalecer a identidade local.

“O processo de investigação sobre o passado também favorece a descoberta e a valorização da história da própria cidade”, ressalta Simone.

O projeto vai catalogar e gerar informações e conhecimento acerca das principais características que constituem a realidade e história do local. O material será divulgado nas redes sociais, disponibilizado para as plataformas de pesquisa e, futuramente, a ideia é a produção de um documentário e a publicação de um livro.

