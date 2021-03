Felipe Peixoto constatou a urgência da recuperação do telhado e do acervo da Casa Oliveira Vianna Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 10:55

Niterói - Vice-presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), o deputado estadual Felipe Peixoto (PSD) visitou nesta quarta-feira, 17/03, três equipamentos culturais tradicionais de Niterói: os Museus do Ingá e Antônio Parreiras, ambos no bairro do Ingá, e a Casa Oliveira Vianna, no Fonseca. Acompanhado do seu chefe de gabinete Bruno Lessa e do presidente da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), José Roberto Gifford, o parlamentar identificou na inspeção a necessidade de obras emergenciais e de adequação que serão cobradas ao Governo do Estado por meio de indicação na Alerj. Ligadas à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, as instituições guardam um rico e variado acervo de livros, peças decorativas e quadros que fazem parte da história fluminense.

Publicidade

Durante a visita, Felipe Peixoto constatou a urgência da recuperação do telhado e do acervo da Casa Oliveira Vianna, centro de pesquisa que tem 12 mil exemplares, incluindo fontes importantes nos campos da Sociologia, da Antropologia, da História e do Direito.

O Museu do Ingá, que fica no Palácio Nilo Peçanha (antiga sede do Governo do Estado entre 1904 e 1975, ano da fusão com o Estado da Guanabara), também precisa de obras emergenciais e de adequação às questões de segurança. Já o Museu Antônio Parreiras, que conta com obras e diversos objetos do pintor, necessita da retomada das obras que foram paralisadas.

Publicidade

- Precisamos cuidar com muito zelo do nosso acervo cultural e histórico. A perda irreparável que tivemos com o incêndio do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, trouxe essa lição muito dolorida e importante para nós. Vou lutar na Alerj para que esses três importantes espaços culturais de Niterói recebam o quanto antes as obras emergenciais necessárias para a preservação desses espaços e, consequentemente, da história fluminense - assegurou o deputado Felipe Peixoto.