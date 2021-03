Grupo começa a ser vacinado na próxima semana Foto Luciana Carneiro

Publicado 19/03/2021 12:25

Niterói - Em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, na noite desta quinta-feira (18), foi divulgado o calendário de vacinação contra a Covid-19 para os próximos dias. Nesta sexta-feira (19), serão vacinados idosos com mais de 75 anos. Na próxima segunda (22) e terça-feira (23), será vez dos idosos com 74 anos ou mais. Na quarta (24) e na quinta-feira (25), serão imunizados os idosos com 73 anos ou mais. Na sexta (26) e na segunda-feira (29), será a vez dos idosos com 72 anos ou mais.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, pontuou que a Prefeitura de Niterói está acompanhando, diariamente, os indicadores de monitoramento da Covid-19 para balizar ações de prevenção da disseminação do vírus.

"Niterói tem tomado medidas inovadoras desde o ano passado, agindo de forma responsável, buscando sempre proteger os niteroienses. Fomos a primeira cidade a implantar isolamento social, a sanitização das ruas, os programas de benefícios sociais, como o Renda Básica e Empresa Cidadã. É a vacina que vai permitir que a gente avance para um estágio pós-Covid. Mas, neste momento, o que protege as pessoas é o afastamento social, a higiene, as medidas que preservam aqueles que convivem com você. Neste sábado (20), será publicado novo decreto que vai manter os cuidados em nosso município, com ampliação de restrições. Ao longo desta sexta-feira (19), vamos conversar com setores da sociedade para, no fim de semana, publicar as medidas que serão adotadas nos próximos 15 dias na cidade de Niterói", explicou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, voltou a frisar o contexto em que Niterói se insere neste momento.

"Niterói tem uma grande circulação de pessoas, por isso, é fundamental mantermos medidas de proteção. A taxa de ocupação de vários locais da Região Metropolitana segue em cenário expressivo do aumento da taxa de ocupação. Em Niterói, o número de pacientes precisando de internação segue elevado. Nós vamos ganhar essa guerra com testagem, rastreamento de casos e a cidadania do niteroiense. Se não fizermos nada, vamos nos juntar aos locais em cenário de colapso. A Prefeitura de Niterói está fazendo tudo que pode, mas o poder público não consegue sozinho combater esse vírus. É fundamental reduzir o contágio para passarmos pelas próximas semanas sem colapsar", destacou o secretário.

Até a última quarta-feira (17), 46.540 pessoas já haviam sido imunizadas em Niterói. Desse total, 16.322 já receberam a segunda dose. A imunização em Niterói está sendo realizada nas policlínicas da Engenhoca, Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga, no drive thru no Campus Gragoatá da UFF e no Clube Central, em Icaraí. Para receber a primeira dose, os idosos devem levar um documento de identidade com foto de acordo com o dia destinado a cada idade (confira o calendário abaixo). A entrada nas policlínicas e no posto do Clube Central é autorizada das 8h às 16h, com imunização até as 17h. A vacinação no drive thru começa sempre às 8h e termina às 17h.

Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (http://www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153.

A vacinação na cidade acontece nos seguintes locais: Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº - Vital Brazil; Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto; Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço; Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca; Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga; Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº - Engenhoca; Clube Central - Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí; Drive thru da Universidade Federal Fluminense (UFF) - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos.

Empresa Cidadã – Durante o vídeo, a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz informou que as instituições cadastradas no Programa Empresa Cidadã 1 e 2 terão um prazo entre os dias 22 e 26 de março para fazer o aceite ao novo termo de adesão ao programa e, assim, receber o apoio para a folha de pagamento até julho de 2021. A extensão do benefício já foi aprovada, este mês, pela Câmara Municipal.

Em contrapartida, as empresas terão que se comprometer a manter os postos de trabalho existentes na data de adesão ao programa pelos próximos oito meses, obedecer às medidas sanitárias e de distanciamento adotadas pela Prefeitura de Niterói, respeitando o indicador síntese de avaliação da pandemia da Covid 19 e, caso seja comprovado o descumprimento via auto de infração emitido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, o estabelecimento perderá o direito ao auxílio. Para aderir ao novo termo de adesão, basta acessar o site www.empresacidada.niteroi.rj.gov.br e seguir as instruções.

“As medidas de restrições seguem em vigor na cidade, o combate à pandemia ainda não acabou, por isso compreendemos que a prorrogação do apoio às empresas é muito importante para a economia de Niterói. Com o novo aceite, as pequenas e médias empresas, entidades religiosas, instituições filantrópicas, organizações sindicais e clubes poderão manter seus postos de trabalho, garantindo cerca de 12 mil cidadãos empregados diretamente”, afirmou a secretária.

Desde o início da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Niterói desenvolveu várias ações para a manutenção da atividade econômica e preservação dos postos de trabalho. O Empresa Cidadã, inédito no país, foi implementado em abril de 2020. Ao todo, o programa auxiliou 2.832 empresas de Niterói. Já foram investidos cerca de R$127 milhões, a previsão é de que até julho a prefeitura faça um aporte de mais R$48 milhões.

As empresas que tiverem dúvidas sobre o novo termo de adesão poderão solicitar esclarecimentos por meio do site da Secretaria Municipal de Fazenda através do link: https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/duvidas-beneficios/

Luto oficial - O prefeito Axel Grael decretou luto oficial de três dias em Niterói, a partir desta sexta-feira (19), em homenagem ao ex-vereador e subsecretário de Direitos Humanos, Renatinho. Renatinho foi vereador na Câmara de Niterói por cinco mandatos e presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Criança e do Adolescente. Figura tradicional da cidade, foi trabalhador ambulante e era defensor dos direitos dos trabalhadores e das pessoas com deficiência.