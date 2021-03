Inscrições vão até dia 1 de abril Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 10:12

Niterói - Até o dia 1 de abril de 2021, estão abertas as inscrições para participar do Coro Aprendiz, que faz parte do Programa Aprendiz Musical. Para isso, basta ter entre 6 e 23 anos, morar em Niterói e se inscrever no link http://bit.ly/coroaprendiz2021. As aulas são online e gratuitas! Vagas limitadas!

Mantido pela Prefeitura de Niterói sob supervisão direta da Secretaria Municipal das Culturas | Fundação de Artes de Niterói, em parceria com a Fundação Municipal de Educação (FME). Desde 2011, sua gestão é feita pelo IMMuB.

Sobre o Programa Aprendiz Musical:

É um programa sociocultural sólido e estruturado que desde 2001 tem como missão a promoção da educação musical e da cidadania de milhares de crianças e jovens de Niterói – RJ. O intuito é promover educação musical de qualidade para jovens da rede municipal de ensino da cidade, garantindo o acesso à cultura e às artes – sua formação, produção e difusão.

A partir de um conjunto diversificado de atividades como aulas de iniciação musical, canto coral, prática de instrumentos, formação orquestral e espetáculos artísticos, o Aprendiz amplia e enriquece as percepções e possibilidades de expressão e atuação dos alunos, contribuindo ao reconhecimento de seus papéis históricos, políticos e sociais na transformação da realidade que os cerca.

“Seguramente pode-se afirmar que o Programa Aprendiz é uma realidade e que se trata de um dos mais importantes programas socioculturais de musicalização infantojuvenil ativos no país”, explica Marcos Sabino, Presidente da Fundação de Arte de Niterói.

Serviço:

Canto Coral – Coro Aprendiz

Inscrições: até 1 de abril de 2021

Podem se inscrever pessoas entre 6 e 23 anos

toque no link para se inscrever: http://bit.ly/coroaprendiz2021