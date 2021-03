O Centro de Monitoramento tem sirenes instaladas em 37 localidades da cidade Imagem Assessoria

Niterói - O Prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve, neste sábado (20), no Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de onde fez um alerta à população de Niterói sobre a gravidade da crise e as preocupações com o momento da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O Centro de Monitoramento tem sirenes instaladas em 37 localidades da cidade e um alcance estimado em 120 mil pessoas.

Em seu alerta, que é emitido ao vivo para diversas comunidades, o prefeito pediu aos niteroienses que evitem aglomerações para evitar uma piora do momento atual.

“Niterói está em uma situação melhor do que em outras cidades, mas ainda assim em um momento de muita preocupação. Se a gente não tomar as providências necessárias neste momento, se as pessoas não mantiverem o afastamento social, evitando aglomeração, teremos, em alguns dias, uma situação muito mais difícil para administrar”, ressaltou o prefeito.

Axel destacou ainda que “a prefeitura está fazendo todo o esforço para proteger a cidade de Niterói e salvar vidas. Retomamos a sanitização, vamos distribuir nova remessa de máscaras, manteremos a fiscalização e estamos buscando todas as formas possíveis de comprar vacinas e acelerar a imunização”. Além disso, o prefeito citou a prorrogação dos programas de auxílio social que estão mantidos até julho, como o Renda Básica Temporária, que apoia 50 mil famílias com R$ 500 por mês, e o Empresa Cidadã, que está garantindo cerca de 12 mil empregos em Niterói.

O prefeito de Niterói destacou que o país vive, atualmente, o momento mais crítico de toda a pandemia com crises no sistema de saúde em muitos estados, por isso reforçou que a participação de todos é importante. “É muito importante usar máscaras e cuidar da higiene das mãos. Niterói sempre foi e continuará sendo uma referência no combate à Covid-19. Juntos vamos lutar e impedir o agravamento da pandemia em nossa cidade”, reforçou Axel.