Para garantir que os alunos conseguissem acessar os conteúdos disponibilizados na rede, a Americanas doou tablets e smartphones para os educandos com dificuldade de acesso a esses recursos Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 11:57

Niterói - Desenvolvido pela Americanas em parceria com o Projeto Grael – Instituto Rumo Náutico, o curso ‘Operador de Varejo com foco em Atendimento e Liderança’ retoma suas aulas na segunda quinzena de março. Ao longo dos anos, a formação contribuiu de forma significante para a empregabilidade de jovens atendidos pelo Instituto. Dos alunos inseridos no mercado de trabalho em 2020, 66,6% foram capacitados profissionalmente em varejo. O número reforça o objetivo de ampliar o leque de oportunidades e geração de renda para jovens moradores de Niterói e redondezas, já atendidos pelo Projeto Grael. Ao todo, o curso formou mais de 100 profissionais – superando a meta inicial de qualificar 90 jovens – e inicia sua nova turma com mais 20 alunos, nesta semana. A iniciativa conta com o apoio do Senac e do BNDES.

Considerando alunos das quatro turmas formadas até agora, o projeto atingiu uma taxa de empregabilidade de 59%, transformando, de fato, a realidade de muitos jovens da região.

Publicidade

“Eu fui contratada logo após o término do curso ‘Operador de Varejo’ no Projeto Grael. A experiência foi muito importante para mim na época, e meu aprendizado lá me serve até hoje. Uma das maiores lições do curso foi sobre o relacionamento com clientes e a melhor forma de fazer um atendimento. As aulas de Português e Matemática ajudaram muito também, especialmente na minha caminhada para a conclusão do Ensino Médio” - diz Tayanna Pinho, de 29 anos.

A Americanas patrocina o Projeto Grael desde 2016 e, desde 2018, estendeu o escopo da parceria com a oferta do curso Operador de Varejo. A iniciativa integra a estratégia ESG da marca que, promove, dentre outras frentes, a educação de qualidade, o trabalho decente e a redução de desigualdades, alinhada à Agenda 2030 da ONU.

Publicidade

"A oportunidade de oferecermos este curso aqui alavancou as inserções dos nossos jovens no mercado de trabalho. O ‘Operador de Varejo’ veio se somar ao nosso trabalho, encaixando muito bem nas nossas atividades e garantindo ‘um mar de oportunidades’, que é justamente o nosso lema. Reconhecemos que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e desafiador e, com o aprendizado deste curso, os educandos, muitos deles afastados dos estudos há bastante tempo, conseguem voltar a se qualificar. É um processo não só de educação, mas que envolve cidadania e socialização" – comenta Bruna Bernardes, assistente social do Projeto Grael.

No último ano, o Projeto Grael promoveu uma série de iniciativas para minimizar os efeitos da pandemia para as comunidades de Niterói e seu entorno, atendidas pelo instituto. Foram ministradas videoaulas e bate-papos online com alunos, colaboradores e parceiros para fortalecer vínculos com os beneficiários, disseminando informações relevantes durante a crise e reforçando o compromisso com a educação.

Publicidade

Fundado em 1998 pelos medalhistas olímpicos Lars Grael, Torben Grael e Marcelo Ferreira, o Projeto Grael é uma ONG que visa democratizar o acesso de jovens à prática do esporte da vela, contribuindo para a transformação social na vida dos alunos. Desde a sua fundação, mais de 17 mil jovens e crianças da rede pública de ensino foram educadas por meio do esporte e preparadas para o mercado de trabalho.