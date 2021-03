Motorista acabou perdendo o controle do veículo e bateu em uma árvore. Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 11:11

Niterói - Agentes da Coordenadoria de Trânsito da Guarda Municipal de Niterói prenderam, neste domingo (28), um homem que praticava “racha” próximo ao Hospital Oceânico, unidade dedicada exclusivamente ao tratamento da Covid-19 na cidade. No início da manhã, durante patrulhamento de rotina, os agentes municipais identificaram dois carros em alta velocidade fazendo manobras perigosas na Av. Dr. Raul de Oliveira Rodrigues (antiga Avenida Sete), em frente ao hospital.

Pelas câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública, verificou-se que a corrida irregular começou na saída do Túnel Charitas – Cafubá e constatou-se que se tratava de um “racha”. A equipe iniciou perseguição e conseguiram localizar um dos veículos na Avenida Almirante Tamandaré, na altura do número 1785, próximo à Praia de Piratininga. O motorista, que desobedeceu a ordem de parada, tentou fugir do local fazendo uma manobra com o carro, mas acabou perdendo o controle do veículo e bateu em uma árvore.

Publicidade

O indivíduo foi levado para a 81ª DP, onde foi autuado por crime de racha, e conduzido para a 76ª DP, onde foi preso em flagrante. Ele ainda foi autuado por dirigir com categoria de CNH divergente do veículo. O outro carro foi identificado pelas câmeras do Cisp e será devidamente intimado a comparecer na Delegacia para prestar esclarecimentos.