Flávio Bolsonaro Marcos Oliveira/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 19:14

Rio - O ministro, rejeitou nesta sexta-feira (9) o recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) em anular as quebras de sigilos do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) . A PGR recorreu, no último dia 15 de março, a decisão do STF que anulou a quebra do sigilo fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro e de outras 94 pessoas e empresas investigadas no chamado "inquérito das rachadinhas".

Na avaliação do procurador Roberto Luís Oppermann Thomé, que assinou o pedido de recurso extraordinário, a análise no STJ está "esgotada". No entanto, para chegar ao Supremo, o recurso ainda precisava ter a admissibilidade reconhecida no próprio Superior Tribunal de Justiça - pelo presidente da Corte, Humberto Martins, ou vice-presidente, Jorge Mussi.



Mussi avaliou que não havia nenhuma questão constitucional que justificasse enviar o caso ao STF, rejeitando então o pedido. A PGR ainda pode recorrer da decisão.