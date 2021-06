Serão distribuídas 5 mil máscaras de pano - Imagem Divulgação

O Dia

Publicado 03/06/2021 09:24

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai comemorar a Semana do Meio Ambiente com a entrega de mudas e também de máscaras de proteção individual em um drive-thru montado no Trevo de Piratininga, (próximo à Caixa Econômica Federal) na Região Oceânica. O evento, realizado pela Administração Regional da Região Oceânica, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e Secretaria de Governo, acontece nesta quinta-feira (3), das 10h às 12h.

O administrador regional da Região Oceânica, Rubens Branquinho, destacou que a ação é complementar às políticas públicas implementadas pelo município nos últimos anos.

“Nossa equipe vai distribuir 5 mil máscaras de pano reutilizáveis e 500 mudas de espécies da Mata Atlântica. O objetivo da prefeitura é cuidar da vida e, na Semana do Meio Ambiente, vamos destacar o trio preservação, proteção e sustentabilidade já que o tema proposto para esse ano, pela Organização das Nações Unidas (ONU), é a restauração dos ecossistemas”, explicou Branquinho.

A Semana Nacional do Meio Ambiente é comemorada na primeira semana do junho, quando também se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). A data foi criada, no Brasil, pelo Decreto nº 86.028, de 27 de maio de 1981. Além da distribuição de mudas para o incentivo ao plantio e de máscaras de proteção contra a Covid-19, Niterói está restaurando 203 hectares de restinga, mangue e mata atlântica.

O drive-thru é uma iniciativa da Administração Regional da Região Oceânica, que entrega máscaras para motoristas, motoqueiros e ciclistas em vias de grande fluxo. A Prefeitura de Niterói já distribuiu mais de dois milhões de máscaras desde o início da pandemia. No início de maio, as administrações regionais de Icaraí, Região Oceânica, Engenhoca, Largo da Batalha, Barreto, Fonseca, Santa Rosa, Centro e Ingá, além das equipes que trabalham no Clube Central, Clin e Secretaria de Ordem Pública, voltaram a fazer entrega de máscaras para a população. A Federação das Associações de Moradores (FamNit) é responsável pela distribuição das máscaras para as associações de moradores.

O uso da máscara é fundamental para proteção individual e do próximo, porém é necessário que o equipamento esteja na posição correta e cubra a boca e o nariz. O objetivo é diminuir a propagação do vírus que se espalha rapidamente e é invisível aos olhos. Ao todo, já foram distribuídas mais de dois milhões de máscaras de tecido reutilizável e lavável. Desde o dia 23 de abril de 2020, o uso do equipamento é obrigatório nas áreas públicas como ruas, ônibus, padarias, supermercados, hospitais, filas de bancos entre outras.