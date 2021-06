Em 2016, a Lei n° 3.220 incluiu no calendário anual de eventos turísticos de Niterói os festejos religiosos de Corpus Chisti com sua tradicional procissão sobre tapetes confeccionados por fiéis usando serragem e sal coloridos, borra de café, areia, flores, farinhas, dentre outros materiais, formando frases e figuras sacras - Imagem Arquivo

Em 2016, a Lei n° 3.220 incluiu no calendário anual de eventos turísticos de Niterói os festejos religiosos de Corpus Chisti com sua tradicional procissão sobre tapetes confeccionados por fiéis usando serragem e sal coloridos, borra de café, areia, flores, farinhas, dentre outros materiais, formando frases e figuras sacrasImagem Arquivo

Publicado 03/06/2021 09:23

Niterói - Pelo segundo ano seguido, devido à pandemia de Covid as igrejas católicas produzem o tapete virtual, substituindo a montagem com serragem e sal nas ruas. Participarão as paróquias de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Saquarema. Comunidades, pastorais, movimentos e fiéis da Arquidiocese de Niterói enviarão seus desenhos em papel de qualquer tamanho, feitos a lápis de cor, caneta, tinta guache e outros materiais. As artes poderão ser fotografadas ou filmadas. Os interessados deverão encaminhá-las para os agentes das Pastorais de Comunicação de suas paróquias. No ano passado, a Arquidiocese recebeu mais de mil desenhos para montar o tapete virtual.

Serão exibidos através das redes sociais da Arquidiocese de Niterói, após a transmissão da missa celebrada às 9h pelo arcebispo Dom José Francisco.

A festa de Corpus Christi tem por objetivo celebrar, solenemente, o mistério da Eucaristia – o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. As paróquias e comunidades da Arquidiocese celebrarão, em horários diferentes, a Santa Missa, com público reduzido. Às 15h, todas elas se unem na Hora Santa Arquidiocesana, através das redes sociais da Arquidiocese de Niterói.