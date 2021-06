Na semana que vem, além da imunização por faixa etária, Niterói vacina também profissionais da educação superior e portuários - Imagem Arquivo

Publicado 03/06/2021 09:22

Niterói - A Prefeitura de Niterói organizou uma programação especial para vacinação contra a Covid-19 no feriado de Corpus Christi. Todos os 11 postos de imunização vão funcionar normalmente nesta quinta-feira (03). Na sexta-feira (04), a vacinação vai acontecer das 8h às 12h, nas Policlínicas de Santa Rosa, São Lourenço, Barreto, no Campo de São Bento, em Icaraí, e no drive thru da UFF, no Gragoatá. No sábado (05), a imunização também ocorre das 8h às 12, nas policlínicas da Engenhoca, Largo da Batalha, Fonseca e Itaipu, e no drive.

Durante transmissão ao vivo semanal após o gabinete de crise para tratar da Covid-19, o prefeito Axel Grael lembrou que teremos um feriado prolongado nos próximos dias e reforçou a importância de a população manter os protocolos sanitários.

“Feriado é um momento onde as pessoas buscam relaxar, descansar, mas é fundamental que a gente tenha em mente que ainda estamos passamos por um momento difícil da pandemia. Niterói está com uma situação estável, nós estabilizamos em um patamar ainda bastante elevado apesar de termos indicadores que nos permitem alguma tranquilidade. No entanto, é preciso manter as condições como estão agora e buscando melhorar este limite. Por isso, é muito importante que todos mantenham os cuidados com os protocolos, evitando aglomerações, mantendo o afastamento social, reforçando a higiene, usando máscara, para proteger a saúde de cada um de nós, dos nossos familiares e das pessoas que convivem com a gente”, enfatizou.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, detalhou os públicos-alvo que estão sendo vacinados em Niterói nesta e na próxima semana. Na semana que vem, além da imunização por faixa etária, Niterói vacina também profissionais da educação superior e portuários.

"Niterói segue firme no propósito de vacinar o mais rapidamente possível, dentro da disponibilidade de doses, toda a nossa população, para voltarmos o quanto antes à normalidade. Depois de concluir a primeira dose de comorbidades, retomamos o calendário por idade e seguimos com a vacinação de profissionais da educação básica. Na semana que vem, iniciaremos a vacinação dos portuários de Niterói e de profissionais da educação superior, além de avançar na vacinação por idade. Esse esforço de imunização tem colocado Niterói à frente", disse.

Educação - O secretário Vinicius Wu ressaltou que a vacinação de trabalhadores da educação segue em processo avançado. Ele destacou que, em paralelo a isso, na semana que vem serão entregues as reformas de três escolas da rede: as UMEIs Lizete Fernandes Maciel, no Jacaré, e Margareth Flores, na Grota, e a Escola Municipal Vila Costa Monteiro, na Ititioca.

"Além disso, estamos fazendo intervenções em várias outras escolas desde o início do ano. Tudo isso com o objetivo de criar melhores condições de trabalho e de desenvolvimento pedagógico para os nossos estudantes. Em paralelo a essa ação, seguimos investindo para criar melhores condições para as atividades onlines de nossos professores e alunos", afirmou o secretário.

Confira o calendário atualizado de vacinação contra a Covid-19 em Niterói:

População Geral

03/06 - a partir de 58 anos

04 e 05/06 - repescagem

07 e 08/06 - a partir de 57 anos

09 e 10/06 - a partir de 56 anos

11 e 12/06 - repescagem

14 e 15/06 - a partir de 55 anos

16 e 17/06 - a partir de 54 anos

18 e 19/06 - repescagem

21 e 22/06 - a partir de 53 anos

23 e 24/06 - a partir de 52 anos

25 e 26/06 - repescagem

28 e 29/06 - a partir de 51 anos

30/06 e 01/07 - a partir de 50 anos

02 e 03/07 - repescagem

Trabalhadores da Educação Básica

01/06 e 02/06 - a partir de 30 anos

03, 04 e 05/06 - a partir de 18 anos

Trabalhadores da Educação Superior

08 e 09/06 - a partir de 50 anos

10, 11 e 12/06 - a partir de 45 anos

15 e 16/ 06 - a partir de 40 anos

17, 18 e 19/06 - a partir de 35 anos

22 e 23/06 - a partir de 30 anos

24, 25 e 26/06 - a partir de 18 anos

Documentação:

- População geral: Identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

- Trabalhadores da educação lotados em escola do município: identidade com foto, CPF e contracheque.

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí