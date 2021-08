Segundo a Defesa Civil, as altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar criam um cenário propício às queimadas. - Divulgação PMN

Publicado 26/08/2021 18:14 | Atualizado 26/08/2021 21:54

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói ampliou, esta semana, as rondas preventivas contra queimadas na cidade. Nesta terça (24) e quarta-feira (25), respectivamente, equipes realizaram rondas no Peixe Galo, em Jurujuba, e no Boa Vista, em São Lourenço. Este ano, os canais de acionamento da Defesa Civil já registraram 88 ocorrências de queimadas em Niterói.





Segundo a Prefeitura, durante as rondas preventivas foram visitadas cerca de 70 residências e abordados aproximadamente 200 moradores, que receberam orientações e panfletos informativos ressaltando os riscos relacionados às queimadas, além de métodos de prevenção e acionamento das equipes de combate.



Equipes da Defesa Civil têm feito o trabalho constante de conscientização com a população por meio de SMS, das redes sociais e dos grupos de voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (Nudec), além das rondas preventivas contra queimadas em áreas previamente mapeadas e consideradas críticas. O pedido a toda população é que não queime o lixo, não solte balões e não faça fogueiras ou jogue guimbas de cigarro próximo à vegetação.



Neste ano, desde o início do período de estiagem foram realizadas rondas no Vital Brazil, Souza Soares, Martins Torres, Cavalão, Morro do Marinheiro, Maceió, Jurujuba e Boa Vista. Durante estas ações, as equipes conversam com os moradores das regiões de mata, explicam os riscos das queimadas e reforçam que toda a cidade conta com a coleta de resíduos feita pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Clin). As equipes também orientam as pessoas a usarem os resíduos naturais como folhas e galhos na compostagem ou colocarem em sacos para serem coletados.



O secretário municipal de Defesa Civil, tenente coronel Walace Medeiros, explica que as altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar criam um cenário propício às queimadas. A vegetação fica muito suscetível a qualquer fagulha, qualquer fonte de calor, e o fogo pode se alastrar e tomar proporções consideráveis. As queimadas, além de destruir a vegetação, podem causar problemas para a fauna, incêndios em residências, além de trazer prejuízo para a qualidade do ar.



“Estamos em um período de risco elevado para a ocorrência dos incêndios em vegetação urbana e florestal, precisamos contar com a conscientização de todos e atuar com foco na prevenção. Temos estruturado ações sistemáticas e integradas com outros setores da Prefeitura e com o Corpo de Bombeiros. Estamos realizando o monitoramento das áreas verdes através de drones, fazendo as rondas preventivas contra queimadas nas áreas de maior risco, utilizando todos os nossos meios de comunicação (mídias sociais, SMS e nosso aplicativo ALERTA DCNIT) para alertar os cidadãos sobre os riscos e buscando a conscientização de todos para esse problema”, destaca o secretário.



Em 2014, a Prefeitura deu início ao projeto Niterói Contra Queimadas, iniciativa voltada às ações de prevenção e combate à incêndios em vegetação, constituída de ações de mapeamento de áreas vulneráveis, rondas preventivas nessas áreas, elaboração de plano de contingência, que prevê ações integradas entre o Município e o Corpo de Bombeiros, capacitação dos guardas ambientais para combate à incêndios e convocação e capacitação de voluntários para integrarem o Nudec contra Queimadas, que atualmente conta com mais de 300 participantes.



As rondas preventivas contam com a participação de equipes da Clin, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal, lideranças comunitárias e integrantes dos Nudecs, grandes aliados nas ações da Secretaria Defesa Civil e Geotecnia. Caso a população identifique fogo em vegetação, a orientação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros (193).