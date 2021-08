Até o dia 15 de outubro, todos os servidores da Secretaria de Assistência Social deverão concluir o treinamento, que será ministrado todas as sextas-feiras, entre 9h e 11h. - Divulgação

Até o dia 15 de outubro, todos os servidores da Secretaria de Assistência Social deverão concluir o treinamento, que será ministrado todas as sextas-feiras, entre 9h e 11h.Divulgação

Publicado 26/08/2021 21:38

Preocupada em contribuir para a inclusão social, a Secretaria Municipal de Acessibilidade de Niterói inicia nesta sexta-feira (27) uma série de workshops sobre a língua Brasileira de Sinais (Libras) com os funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Auditório João Sampaio, na sobreloja do Terminal Rodoviário Roberto Silveira, no Centro. O treinamento conta com duas horas de duração.



Até o dia 15 de outubro, todos os servidores da Secretaria de Assistência Social deverão concluir o treinamento, que será ministrado todas as sextas-feiras, entre 9h e 11h. Em seguida, a Secretaria de Acessibilidade vai levar as aulas básicas de Libras para outros órgãos municipais de Niterói.



“Nossa meta é levar esse workshop de Libras aos funcionários de todas as secretarias municipais de Niterói. Ele é voltado para o atendimento ao cidadão que tem deficiência auditiva e pode ter dificuldade de se comunicar quando necessita de um serviço público municipal”, diz a diretora da Secretaria Municipal de Acessibilidade, Carol Basílio.



Treinamento semelhante foi dado pela Acessibilidade de Niterói no início deste mês a funcionários da Secretaria de Assistência Social de Maricá, numa parceria entre as duas administrações municipais.