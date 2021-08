O projeto de ampliação e requalificação da ciclovia conta com a integração da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, NitTrans, Emusa e Seconser. - Divulgação PMN - Luciana Carneiro

Publicado 26/08/2021 19:46

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) iniciou na manhã desta quinta-feira (26), a intervenção que dará continuidade à ciclovia da orla de São Francisco-Charitas. Para isso, está sendo feita uma travessia no canteiro central, no trecho próximo ao cemitério São Francisco Xavier, para que a ciclovia mude de faixa na Avenida Silvio Picanço. A previsão é que esta obra seja concluída em 30 dias.

O projeto de ampliação e requalificação desta ciclovia conta com a integração da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, NitTrans, Emusa e Seconser. Serão 2,3 quilômetros entre áreas novas e requalificadas ao longo de toda a Avenida Quintino Bocaiúva, em São Francisco, e da Avenida Silvio Picanço, em Charitas. Todo o trajeto também receberá nova sinalização.

Segundo a Prefeitura, o trabalho começou em julho com o recapeamento da Avenida Quintino Bocaiúva para a implantação da ciclovia segregada em todo o trecho da saída do túnel Roberto Silveira (Icaraí-São Francisco) até a entrada da garagem subterrânea, em Charitas. A partir deste ponto será feita a requalificação da ciclovia existente que segue até a entrada do túnel Charitas-Cafubá.

Responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, explica que a ciclovia na Avenida Quintino Bocaiúva foi implantada junto ao canteiro central da via no trecho entre o skateparque até a igrejinha de São Francisco e, dali em diante ela passa para a pista sentido Centro, já na altura da Avenida Sílvio Picanço.

De acordo com ele, atualmente existe um trecho de ciclovia em Charitas que corresponde a aproximadamente 30% deste trajeto e, agora, está sendo implantado os outros 70%.

“Através desta iniciativa da Prefeitura de Niterói, será atendida a demanda por uma infraestrutura mais segura nesta região por parte daqueles que optam pela bicicleta em seus deslocamentos diários. Também será uma forma de incentivar ainda mais o passeio, lazer e turismo de bike neste eixo”, enfatiza Simões.