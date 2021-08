O MAC, usado para projeções, desta vez empresta todo seu cenário para a o mês da Primeira Infância - Divulgação

Publicado 27/08/2021 18:40

A curiosidade é grande em Niterói para saber de que cor o Museu de Artes Contemporânea (MAC) ficará, neste domingo (29), a partir das 19 horas, com objetivo de chamar a atenção para a importância de políticas públicas que priorizem gestantes, bebês, crianças e cuidadores. A intervenção urbana faz parte de uma ação que reúne dez cidades brasileiras, entre elas Niterói, para marcar o mês da Primeira Infância, data celebrada pela primeira vez no Brasil.

Segundo a Prefeitura, as cidades envolvidas nesta iniciativa fazem parte da Rede Urban95 Brasil, que hoje reúne um total de 24 municípios brasileiros. O objetivo é promover, desenvolver e fortalecer programas e políticas públicas voltadas ao bem-estar e qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos nas cidades brasileiras. A escolha de um mês específico reforça a mobilização da sociedade civil, a criação de políticas públicas e a visibilidade do tema.

“Niterói tem buscado ter esse olhar especial. Em parceria com a Urban95, a Prefeitura tem trabalhado de forma integrada no desenvolvimento de projetos que tem como principal objetivo gerar uma vida mais feliz para os bebês, gestantes e seus cuidadores”, ressalta a secretária do Escritório de Gestão de Projetos da Prefeitura de Niterói, Valéria Braga.

O projeto apoia os municípios na elaboração de diagnósticos locais sobre a experiência e o acesso do público infantil e seus cuidadores aos espaços urbanos, disponibilizando dados para embasar a construção de políticas públicas mais assertivas para a primeira infância e alinhadas a outras agendas estratégicas locais. A secretaria estratégica da rede, composta pela Fundação Bernard van Leer e Instituto Cidades Sustentáveis, oferece apoio técnico nos temas de urbanismo e mobilidade, com foco em crianças pequenas e seus cuidadores, além de uma consultoria para o aprimoramento de ações e políticas públicas na área.

“O comprometimento de uma cidade com a primeira infância é uma decisão tão acertada que precisa ser celebrada e compartilhada com todos. As projeções vêm fortalecer esse compromisso do município de Niterói frente à população, e valorizar essa conquista: investimos no começo da vida e isso muda a vida toda!”, enfatiza a representante da Fundação Bernard van Leer no Brasil, Cláudia Vidigal.

AÇÕES - A Prefeitura de Niterói está desenvolvendo e ampliando uma série de iniciativas voltadas para promover mudança de comportamento no cuidado de crianças de 0 a 6 anos. No dia 18 de agosto, entrou no ar, via plataforma digital Colab, a consulta pública “Pé de Infância” voltada para os pais e pessoas que cuidam de crianças nesta faixa etária. A pesquisa pode ser acessada pelo link https://consultas.colab.re/pedeinfancia e ficará disponível até o dia 7 de setembro.

O objetivo é saber como é o dia a dia destes pais e cuidadores para a elaboração de projetos voltados para este público, crianças de 0 a 6 anos e, também, para as gestantes. São perguntas voltadas para a forma como estas pessoas se relacionam com as crianças, como são e quais são os tipos de brincadeiras, quais os locais onde brincam, entre outras.

Para ser desenhado, o projeto Pé de Infância contou, por um lado, com premissas científicas, e por outro, com cartografias afetivas das comunidades, participação de gestores dos municípios e participação de especialistas em Primeira Infância. Tudo para criar uma caixa de ferramentas que ajude cuidadores de crianças pequenas a incluir três comportamentos fundamentais em suas rotinas: brincar, cantar e contar histórias diariamente durante a primeira infância.

“Niterói trabalha de forma intersetorial nos projetos relacionados à Primeira Infância. Hoje, cerca de 40 gestores atuam ativamente nos projetos desenvolvidos em parceria com a Urban95. Além disso, estamos investindo na conscientização das amplas necessidades da Primeira Infância, o que facilita a integração das secretarias”, destaca Valéria Braga.