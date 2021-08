O Complexo Esportivo Roberto Silveira, na Ponta D’Areia, recebeu limpeza, pintura da praça e reparo nas telas do alambrado do campo de futebol. - Divulgação PMN - Luciana Carneiro

Publicado 27/08/2021 19:19

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) realiza, nos últimos meses, diversas intervenções em áreas esportivas administradas pela Prefeitura de Niterói. Atualmente, os trabalhos se concentram na quadra do PAC, na Vila Ipiranga, Fonseca, onde é feita a recuperação do alambrado da quadra e pintura do guarda corpo. Na quadra do Caçador, que fica na mesma localidade, a pasta está fazendo a pintura geral. O Skatepark de São Francisco também não foi esquecido e recebe melhorias na área da praça.

Segundo a secretária Dayse Monassa, a programação ainda é trabalhar no campo do Viçoso Jardim, na quadra do Bumba e no campo da Iara, em Santa Rosa.



“Niterói desenvolve e aprimora seus espaços públicos nos últimos anos. Praças, quadras, parques, hortos, campos e skateparks são exemplos do empenho para que o morador da cidade possa usufruir do local onde vive, com segurança e entretenimento”, enfatiza Monassa.



Segundo a Prefeitura, as equipes da Seconser já estiveram no campo da Travessa Continental, no Fonseca, onde foi feito o reparo e reforço das telas do alambrado do campo de futebol e a instalação de bebedouro. No campo da Rua Mato Grosso, no Sapê, foi realizada a pintura dos brinquedos e reforço na fixação das telas do alambrado.



Também receberam melhorias o campo da Grota do Surucucu, em São Francisco, com a recuperação da mureta que circunda o espaço, e Complexo Esportivo Roberto Silveira, na Ponta D’Areia, com limpeza, pintura da praça e reparo nas telas do alambrado do campo de futebol.