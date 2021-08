Em Niterói, os alunos retornaram às aulas presenciais no dia 16 de agosto, com os protocolos de segurança determinados. - Divulgação PMN - Berg Silva

Publicado 30/08/2021 19:58 | Atualizado 30/08/2021 20:03

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Niterói e a Fundação Municipal de Educação (FME) estão com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos em turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Os alunos retornaram às aulas presenciais no dia 16 de agosto, em todas as turmas, com exceção da E.M. Dr. Francisco Alberto Torres, no Centro, que está em fase de finalização de obra.

O retorno às aulas presenciais, de acordo com o modelo de ensino híbrido por conta da pandemia do coronavírus, segue as especificidades de cada unidade, com os protocolos de segurança determinados pela Secretaria Municipal de Saúde e que estão previstos no Plano de Retomada das Aulas. Entre as medidas, o uso obrigatório de máscara, disponibilidade de álcool em gel, distanciamento entre mesas e cadeiras e turmas reduzidas com 50% da ocupação das salas.



''O processo de reabertura das nossas escolas foi planejado de maneira gradual e responsável. Todas as ações que implementamos têm por objetivo garantir uma volta segura para a comunidade escolar, retomando o vínculo entre alunos e profissionais. O processo de retomada das aulas é fundamental para assegurar o direito à educação e contribuir para a formação dos alunos da Educação de Jovens e Adultos'', disse o secretário municipal de Educação de Niterói, Vinicius Wu.

As unidades da rede municipal de ensino foram preparadas para o retorno das aulas com serviços de reforma e manutenção, como pintura interna e externa e reparo nas instalações elétricas e hidráulicas, além de higienização e sanitização de salas, banheiros e corredores. As escolas também foram demarcadas quanto ao espaçamento necessário por conta do distanciamento exigido conforme protocolo sanitário.



''Quando falamos de Educação de Jovens e Adultos, remetemos a troca de experiência como elemento primordial no processo de ensino e aprendizagem. É democratizar o acesso ao conhecimento dos nossos alunos", enfatizou Greyce Kelly Almeida, coordenadora da EJA.



A matrícula para a Educação de Jovens e Adultos pode ser feita em qualquer época do ano. Para se inscrever, basta comparecer a uma das unidades de ensino que oferecem a modalidade, entre 8h e 12h, levando os seguintes documentos: três fotos 3X4; cópia e original da Carteira de Identidade (RG), do CPF, do comprovante de residência e do Certificado de Reservista; declaração de escolaridade ou protocolo que confirme a requisição (em caso de matrícula por transferência, o histórico escolar deverá ser apresentado em até 45 dias); declaração que informe se o aluno possui alguma deficiência; comprovante de tipo sanguíneo e RH. A idade mínima exigida para a matrícula é 15 anos.

As unidades que oferecem Educação de Jovens e Adultos em Niterói :

E.M. Francisco Portugal Neves - 1° ao 9° anos – Piratininga

E.M. Alberto Francisco Torres - 1° ao 6° anos – Centro

E.M. Maestro Heitor Villa-Lobos - 1° ao 7° anos - Ilha da Conceição

E.M. Prof. M. De Lourdes Barbosa Santos - 1° ao 5° anos – Fonseca

E.M. Paulo de Almeida Campos - 1° ao 5° anos – Icaraí

E.M. Honorina de Carvalho - 1° ao 9° anos – Pendotiba

E.M. Altivo César - 1° ao 9° anos – Barreto

E.M. João Brazil - 1° ao 5° anos – Morro do Castro

E.M. Helena Antipoff - 1° ao 5° anos – São Francisco