Baleia surpreende pescadores perto das Ilhas Cagarras, no litoral do Rio de Janeiro. - Foto reprodução

Publicado 29/08/2021 16:29 | Atualizado 29/08/2021 17:45

Uma baleia jubarte surpreendeu pescadores em alto-mar, no litoral do Rio, ao se aproximar do barco em que eles estavam. Segundo os ocupantes da embarcação, o animal ficou cerca de 30 minutos se exibindo e brincando muito próximo. Eles então aproveitaram para registrar o espetáculo da jubarte, que parecia bem à vontade e curiosa em volta do barco. (Veja no vídeo).

Baleia jubarte aparece no litoral do Rio e impressiona pescadores. #ODia pic.twitter.com/HVt6AdOow4 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 27, 2021

Mesmo acostumados com a presença das jubartes na região, os pescadores disseram que nunca tinham visto uma delas se aproximar tanto da embarcação. Wanderley Ferreira, mestre do barco Lady Laura e seu auxiliar Waldecy Gomes, de 51 anos, contaram a O Dia que tudo aconteceu na semana passada quando eles estavam pescando com o motor da embarcação desligado.



"No mar me sinto seguro porque só tenho contato com as baleias de longe passando, mas ela foi a única que ficou. É muito comum a gente ver, mas eu nunca tinha visto o que ela fez. Tenho muito tempo de pesca e nunca vi uma baleia ficar como ela ficou", relatou Wanderley.



Ele contou, ainda, que seu companheiro de pesca chegou a se assustar com a aproximação da baleia, por receio dela encostar no barco, mas o animal parecia só estar curioso mesmo. As jubartes podem chegar a até 16 metros de comprimento e a pesar até 17 toneladas.



O Dia entrou em contato com o biólogo, Doutorado em Ecologia e professor no Programa de Pós-graduação em Ensino, Ambiente e Sociedade (FFP/UERJ), Jorge Antônio Lourenço Pontes, e pediu para ele analisar o vídeo enviado pelos pescadores à reportagem. Segundo o biólogo, trata-se de uma baleia-jubarte branca (Megaptera novaeangliae). “Elas se exibem nesta época reprodutiva aos saltos e batem de cauda e nadadeiras e estavam passando pelo litoral do Rio desde junho”, disse Jorge Antônio.



Para a bióloga Adriana Alves Costa, que atua na região com o intuito de preservar e estudar a biologia marinha, com foco em cetáceos, as baleia vistas perto das Ilhas Cagarras seguem com esse comportamento que é considerado normal. “A baleia jubarte é cosmopolita e tem registro em todos os mares em todos os oceanos. Ela gosta de brincar e é muito curiosa, por isso chega perto das embarcações”, explicou.



De acordo com a especialista, o único momento em que ela oferece perigo é quando está com filhote. “Nessa situação ela pode achar que a embarcação é um risco. É sempre bom se manter afastado de um animal desse porque ele é dócil porém selvagem e qualquer rabada na tentativa de brincar pode ser fatal. Por isso, a gente previne para que se mantenha a distância”, ressaltou a bióloga.



Segundo ela, o litoral carioca é passagem dessas baleias. “Aqui é rota delas que se abrigam para terem filhotes todos os anos. Temos registros de várias baleias que sempre retornam, inclusive tem uma do nosso programa que há oito anos sempre volta. A registrada no vídeo tem possibilidade de ser nova ou catalogada”, concluiu.





Projeto "Ilhas do Rio" - Segundo Adriana Alves, para acompanhar a vida dessas baleias, da fauna e da flora do Rio de Janeiro, em 2011, foi criada a primeira Unidade de Conservação marinha de proteção integral da cidade do Rio de Janeiro chamada de “Projeto Ilhas do Rio”. Ela disse que o projeto nasceu quando as principais ilhas do Arquipélago das Cagarras formada por quatro ilhas – Ilhas Cagarra, Redonda, Comprida e das Palmas – e duas ilhotas – Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda, se tornaram o Mona Cagarras.

“Havia uma carência de dados científicos e informações da biodiversidade local, e foi com o intuito de mapear toda a fauna e flora, terrestre e marinha, da nova Unidade de Conservação, que o trabalho se iniciou. Desde então o projeto cresceu, abarcando outros ecossistemas insulares, conta com uma equipe técnico-científica de grande expertise e vinculada a renomadas instituições de ensino e pesquisa, além de diversas parcerias e apoios institucionais”, concluiu a bióloga.