O secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, disse que o público vai contar com uma vasta programação de graça.Leo Zulluh

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), símbolo da cidade, patrimônio arquitetônico e referência para a Cultura mundial, completa 25 anos na próxima quinta-feira (2) e quem ganhará presente será a população. O “disco voador”- como é conhecido -, com suas curvas futuristas assinadas pelo gênio Oscar Niemeyer, abre as portas para uma programação repleta de novidades. Além das atividades no museu, o aniversário também prevê uma intensa agenda.



O secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, afirmou que pensar em Niterói é pensar no MAC. "A identidade cultural da cidade é marcada por esse patrimônio valioso, uma referência mundial. Além da beleza arquitetônica, o museu abriga uma das mais importantes coleções de arte contemporânea do país (a de João Sattamini), o que integra Niterói à vanguarda do segmento. Nesses 25 anos do museu, o legado é imensurável. A contribuição para a arte, para a educação, as ações de formação, inclusão e integração social são constantes no local. Nossa cidade tem muito orgulho desse espaço, que projeta nossa cultura para o mundo", ressaltou Leonardo Giordano.



Segundo a Prefeitura, durante o mês de setembro a entrada no MAC será gratuita. "Os visitantes poderão conhecer o local e participar da programação especial de aniversário. Estão previstas diversas exposições, que levarão para o público variadas manifestações artísticas, incluindo música, fotografia, artes visuais, e ainda um Seminário de Arte e Cultura LGBTI+, que contará com debates abertos, incluindo conversas sobre a tradicional Parada do Orgulho LGBTI+", revelou o secretário.



“O MAC é um dos principais espaços culturais da cidade. Sua atuação perpassa vários eixos fundamentais para a transformação social, entre eles a educação, inclusão, diversidade e o diálogo direto com o território”, concluiu Giordano.





Confira a programação:



No dia oito de setembro acontecerá a inauguração do Conjunto de Exposições 90|25 - “Ícones e Arquétipos”, “A materialização do invisível” e “A simbologia da paisagem” com três instalações com curadoria de Marcus de Lontra Costa. “Transeuntis Mundi", um projeto de Cândida Borges e do artista colombiano e escritor Gabriel Mario Vélez também está na programação. Assim como "MAC Origens" uma coleção de imagens da construção do MAC.



A programação conta com a participação do Samba Exaltação, com citações de compositores como Caetano Veloso, Paulinho da Viola e Nelson Sargento e aborda temas relacionados ao carnaval, à pandemia e à conjuntura do Brasil. A mostra do artista Felippe Moraes acontecerá de forma presencial e online, assinada pelo curador e pesquisador Alexandre Sá.



Monumento Comemorativo dos 25 anos do MAC Niterói, com curadoria de Priscilla Allegretti. Entre os dias 11 e 12 de setembro vai acontecer a apresentação da Cia de Ballet da Cidade de Niterói. Já no dia 20 de setembro será a vez do Basta Ter Princípios: Projeto MAC Audiovisual, que será transmitido via redes sociais do museu. Por fim, fechando, no dia 23 de setembro será a vez do Seminário de Arte e Cultura LGBTI+.