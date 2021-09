O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhado do secretário municipal de Habitação, Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa, assinou, nesta terça-feira (31), o memorando de entendimento com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). - Divulgação PMN - Foto Luciana Carneiro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhado do secretário municipal de Habitação, Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa, assinou, nesta terça-feira (31), o memorando de entendimento com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).Divulgação PMN - Foto Luciana Carneiro

Publicado 31/08/2021 21:15

O prefeito de Niterói, Axel Grael, acompanhado do secretário municipal de Habitação, Roberto Fernandes Jales, o Beto da Pipa, assinou, nesta terça-feira (31), o memorando de entendimento com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). A parceria com a ONU-Habitat visa a estabelecer cooperação técnica internacional para contribuir para o desenvolvimento de estratégias voltadas à política habitacional de interesse social, urbana e ambiental do município, bem como iniciativas que integrem essas três estratégias com o alinhamento ao objetivo (ODS 11) de Desenvolvimento de Cidades e Comunidades Sustentáveis da ONU.



O documento, que não estabelece contrapartida financeira entre as partes, tem como objetivo a busca, em conjunto, de soluções para um desenvolvimento urbano sustentável tendo como base as ações habitacionais contidas no Plano Habitacional de Interesse Social (PLHIS), no Plano Diretor do Município e demais dispositivos legais.



De acordo com o prefeito, além de ser uma ponte para abertura de captação de recursos para a cidade, o modelo vai permitir a capacitação de servidores municipais fortalecendo a administração municipal. “A assinatura deste memorando de entendimento é extremamente importante porque abre uma porta, inclusive para captação de recursos internacionais, de forma que a gente consiga produzir habitação de interesse social e promover melhorias urbanísticas de áreas em vulnerabilidade social”, disse Grael.





O secretário municipal de Habitação, Beto da Pipa, reforçou a importância do acordo de cooperação técnica.

“Uma vez assinado este termo, a ONU Habitat vai começar como parceira de Niterói para verificar oportunidades de captação de recursos externos para aplicar em projetos habitacionais de interesse social. A partir desta iniciativa, poderemos participar de cursos e seminários, por exemplo, como parceiros para desenvolver projetos neste segmento para o nosso município”, destacou o secretário.