O concurso reforça as iniciativas da Prefeitura para fazer de Niterói uma cidade vitrine de apelo cultural e turística com sua tradição natalina.Divulgação

Publicado 31/08/2021 20:43

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) da Prefeitura de Niterói vai realizar o 5º Concurso de Decoração Natalina, que premiará as melhores fachadas de casas, lojas comerciais e prédios residenciais. As inscrições estarão abertas a partir do dia 1º de novembro através do site www.visit.niteroi.br, onde está disponível o regulamento.

Segundo a Prefeitura, o concurso visa difundir o encantamento da cultura natalina, fazendo com que a cidade seja uma grande vitrine dessa tradição num espírito de confraternização e criando uma nova opção de apelo turístico para Niterói. Uma comissão julgadora fará as visitas em todas fachadas decoradas no período entre 29 de novembro e 10 de dezembro. O resultado será divulgado no dia 13 de dezembro.

Os vencedores receberão troféus e certificados. Haverá um prêmio “hors concours”. Os quesitos a serem julgados são: análise do espírito natalino; criatividade e originalidade; impacto visual; e iluminação da decoração do imóvel.

Para o presidente da Neltur, Paulo Novaes, o concurso reforça as iniciativas da Prefeitura para fazer de Niterói uma cidade vitrine de apelo cultural e turística com sua tradição natalina. Além do concurso, haverá uma árvore de Natal em São Francisco, decoração em vários lugares e concertos de corais, da Orquestra da Grota, entre outros shows.

“Toda rede produtiva da cidade ganha”, destaca Novaes.