Cidade já tem 99,5% da população adulta com ao menos uma dose do imunizante. - Divulgação PMN - Douglas Macedo

Publicado 30/08/2021 21:21

A campanha de vacinação contra a Covid-19 da Prefeitura de Niterói vai chegar aos adolescentes a partir de 12 anos já nesta quinta-feira (02). Com a antecipação do calendário, nesta terça (31), os adolescentes a partir de 14 anos já podem receber o imunizante. Na quarta-feira (01) é a vez de quem tem a partir de 13 anos. Na quinta-feira (02), a cidade chega aos 12 anos. Sexta (03) e sábado (04) serão dias de repescagem.

Para ser vacinado, o adolescente precisa estar acompanhado do responsável e apresentar CPF, identidade e comprovante de residência dos pais. A imunização dos adolescentes acontece em oito postos de saúde do município, com a vacina Pfizer.

Segundo o Executivo, a meta do município é alcançar a maior cobertura possível de sua população. Niterói tornou-se, na semana passada, a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a iniciar a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. A imunização já começou e segue com as pessoas acima de 60 anos alocadas em instituições de longa permanência que tomaram a segunda dose da vacina há seis meses ou mais. O calendário de aplicação da dose de reforço para os idosos em geral será divulgado em breve, assim como a vacinação de acamados.

No município, mais de 407 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 79% de toda a população niteroiense e 99,5% dos adultos. Com relação ao esquema vacinal completo, que contabiliza a segunda dose e a dose única, já são 243.383 pessoas imunizadas, 47% da população total da cidade e 59,5% dos maiores de 18 anos.

Repescagem contínua – Com a chegada do calendário de vacinação às pessoas acima de 18 anos no último dia 19, o município segue em repescagem contínua. Todos os adultos da cidade que ainda não se imunizaram podem procurar uma unidade de saúde para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A repescagem vale também para os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente.

Locais de vacinação dos jovens de 12 a 17 anos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Locais de vacinação para maiores de 18 anos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.

Posto volante no Ginásio do Colégio Gomes Pereira – Rua Nilo de Freitas, 40, Largo da Batalha.

Posto volante no Campo de São Bento – Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Rua Lopes Trovão, Icaraí.