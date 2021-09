Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, a vacinação deste grupo será feita com a vacina da Pfizer. - Divulgação PMN - Fotos Luciana Carneiro

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, a vacinação deste grupo será feita com a vacina da Pfizer. Divulgação PMN - Fotos Luciana Carneiro

Publicado 31/08/2021 21:35

A Prefeitura de Niterói começa a aplicar, nesta quarta-feira (01), a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas acima de 90 anos. A vacinação com a dose de reforço segue nesta faixa etária na quinta-feira (02). Na sexta-feira (03) e sábado (04), é a vez dos idosos a partir de 85 anos. Na semana passada, o município tornou-se a primeira cidade do Estado do Rio a iniciar a aplicação da dose de reforço em Instituições de Longa Permanência para Idosos.

Segundo a Prefeitura, a vacinação deste grupo será feita com a vacina da Pfizer. De acordo com as informações, para receber a terceira dose, os idosos devem comparecer a um dos oito postos de vacinação disponíveis (endereços abaixo) munidos de comprovantes da primeira e da segunda dose recebidas e documento de identidade.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explicou que o reforço na vacinação dos idosos é uma medida importante para conter o avanço da variante delta que tem se espalhado rapidamente no Rio de Janeiro.

“A terceira dose é recomendada pela Organização Pan-americana de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde. Estudos mais recentes confirmam que com cerca de 6 meses os idosos têm a redução da imunização. Por isso a importância da dose de reforço nesse público, já que ela aumenta consideravelmente a quantidade de anticorpos neutralizantes e garante mais proteção”, destacou o secretário.

A imunização com a dose de reforço começou com as pessoas acima de 60 anos alocadas em instituições de longa permanência que tomaram a segunda dose da vacina há seis meses ou mais. Segundo a SMS, nesta primeira etapa, cerca de 1.200 idosos deste grupo vão recebe a terceira dose.

Calendário de adolescentes – Na segunda-feira, Niterói adiantou o calendário de vacinação contra Covid-19 dos adolescentes a partir de 12 anos. Com a antecipação, nesta quarta os adolescentes a partir de 13 anos já podem receber o imunizante. Na quinta-feira (02), a cidade chega aos 12 anos ou mais. Sexta (03) e sábado (04) serão dias de repescagem.

Repescagem contínua – Com a chegada do calendário de vacinação às pessoas acima de 18 anos no último dia 19, o município segue em repescagem contínua. Todos os adultos da cidade que ainda não se imunizaram podem procurar uma unidade de saúde para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A repescagem vale também para os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente.

Veja a seguir os locais de vacinação da terceira dose:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil.

Policlínica Doutor João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726, Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº, Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá, Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos.