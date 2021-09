Após instalar o aplicativo, o usuário faz o cadastro na plataforma para ter acesso à área de agendamento de castrações. - Divulgação PMN

Publicado 02/09/2021 19:41 | Atualizado 02/09/2021 19:57

O aplicativo "Niterói Animal", desenvolvido pelo Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais da Prefeitura de Niterói, será lançado nesta sexta-feira (3). A nova plataforma será uma mão na roda para quem precisa castrar animais domésticos e através dela será possível agendar cirurgias e também adotar cães e gatos.



Segundo a Prefeitura, os agendamentos poderão ser feitos a partir do dia 10, às 10h, quando a Coordenadoria iniciará a campanha Setembro e Outubro Felino, na qual serão disponibilizadas 500 vagas para esterilização somente de gatos (250 para machos e 250 para fêmeas).



Entre as funcionalidades, o aplicativo, que estará disponível para baixar nas lojas do Google e da Apple, permitirá o agendamento para esterilização de forma intuitiva, com escolha das opções pré-determinadas; protocolo para identificação segura e controle de agendamento/procedimento; notificação com lembrete sobre o dia da cirurgia; controle para o usuário cancelar procedimentos. Em caso de cancelamento, a vaga volta ao sistema para ser aproveitada por outro usuário.



Após instalar o aplicativo, o usuário faz o cadastro na plataforma para ter acesso à área de agendamento de castrações. O app também terá uma galeria de fotos de animais que estão disponíveis para adoção, com informações detalhadas sobre os bichinhos. Os interessados podem acessar e fazer contato direto com os protetores responsáveis pelos animais.



Segundo o coordenador de Proteção Animal, Marcelo Pereira, o dispositivo será, ainda, uma ferramenta importante para o município alimentar um banco de dados com agendamentos totais por espécie e gênero, cancelamentos ou faltas, procedimentos realizados totais, por espécie e gênero, idade e bairro de residência dos tutores.



"O aplicativo veio para modernizar e agilizar o processo de inscrições de castração. Inicialmente também teremos informações de adoção e, em breve, serão disponibilizadas mais funcionalidades para ajudar na proteção animal de Niterói, como por exemplo a divulgação de animais desaparecidos com localização. Temos que usar a modernidade a nosso favor”, explica Pereira.

O sistema só poderá ser usado por moradores de Niterói. No momento do cadastro, haverá checagem do CEP junto aos Correios.



Mais de 10 mil castrações em 4 anos



A Coordenadoria Especial de Proteção Animal trabalha muito e é responsável pelo Centro de Controle de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), no Fonseca, que completou 4 anos em agosto e já realizou mais de 10 mil cirurgias de castração desde o início de suas atividades.



Segundo o coordenador, a política de proteção animal da Prefeitura de Niterói também conta, desde 2020, com o Castramóvel, unidade volante que atende nos bairros. Na unidade móvel, mais de 1 mil esterilizações de cães e gatos foram realizadas. "É um trabalho que não pode parar.Por isso, para 2022, a Coordenadoria iniciou estudos para implantação de dois módulos fixos de castração em duas regiões da cidade", revelou Marcelo Pereira.